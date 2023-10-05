Как за кражу колбасы. Юлия Рудакова – об убийстве животных

Осторожно, в тексте есть описание насилия

В феврале 2023 года Евгений Чамин из Нижегородской области, находясь пьяным на местной ферме, бросил серую кошку в отопительный котёл с пылающими дровами и закрыл дверцу. Кошка горела и кричала – Чамин смеялся и никого к котлу не подпускал. Вскоре в помещении "запахло палёной шерстью и жжёным мясом". Чамин получил три года условно по уголовной статье о жестоком обращении с животными.

По этой статье с начала года российские суды рассмотрели 85 дел – на семь больше, чем за аналогичный период предыдущих двух лет. Из них только 80% завершились приговором. Остальные дела закрыли, вернули или применили к автору насилия "принудительные меры медицинского характера".

В Ростовской области суд прекратил уголовное преследование пенсионера Сергея Чикнизова, зарубившего чёрно-белую хаски топором на глазах у ребёнка. Суд счёл, что Чикнизов "раскаялся" и "загладил свою вину", передав пожертвование в местный реабилитационный центр.

обвиняемым чаще назначают два-три года условно или исправительные работы

За жестокое обращение с животным, которое почти всегда заканчивается его смертью, максимальное наказание в России – штраф в триста тысяч рублей или пять лет лишения свободы. Однако обвиняемым чаще назначают два-три года условно или исправительные работы, следует из опубликованных судебных решений.

Реально лишают свободы только по совокупности преступлений. Частично сложив сроки, суд в Новгородской области приговорил Максима Натальцева к трём годам и трём месяцам колонии строгого режима за хищение мобильного телефона (2,5 года лишения свободы), попытку украсть колбасу из магазина (год лишения свободы) и убийство кошки ножом (тоже год лишения свободы).

Часто вместе со статьёй о жестоком обращении с животным обвиняемым вменяют статью об умышленном уничтожении или повреждении имущества. В таком случае при вынесении приговора учитывается "стоимость" погибшего животного – наряду с убытками от потери неживых предметов. В Мурманской области жизнь трёх собак, заживо сожженных в сарае, оценили в триста рублей, а сгоревшую там же теплицу – в двенадцать тысяч рублей.

Из 78 известных авторов насилия (имена остальных суд скрыл) 92% – это мужчины. Зачастую они совершают преступления в состоянии алкогольного опьянения или эмоционального аффекта.

Будучи пьяным, красноярец Владимир Чернышов душил, топил в ванной, бил кулаком и бросал об стену кота Елисея – потому что тот мяукал. Звуки вызывали у Чернышова "гнев и недовольство", сказано в приговоре. В результате ударов у Елисея образовались "обширные гематомы по всему телу, кровоизлияния в глазные яблоки, внутренние кровотечения, несовместимые с жизнью". Кота пришлось усыпить, Чернышов получил три года условно.

Суд в Ленинградской области приговорил Дмитрия Говорова к штрафу в сто тысяч рублей за убийство двух попугаев. Говоров облил бензином и поджёг клетку с птицами, чтобы "отомстить" бывшей жене и "сделать ей больно".

Женщин среди обвиняемых в насилии над животными в разы меньше, но убивают они тоже жестоко. Светлана Разина из Челябинской области влила в рот собаке уксус, потому что та "перестала слушаться и грызла вещи". На следующее утро собака была ещё жива, "лежала на боку и хрипела", поэтому Разина отвела её в лес, привязала к дереву и ушла. Промучившись ещё несколько часов, собака умерла. Суд приговорил Разину с девяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Судя по приговорам, жертвами человеческого насилия чаще становятся собаки, реже – кошки, ещё реже – дикие животные. Среди доступных судебных решений за 2023 год всего одно касается жестокого убийства диких зверей. Студент из Ненецкого автономного округа Кирилл Феоктистов поймал пару лосей, переплывавших реку, привязал их к лодке и протащил так почти километр. Лоси умерли от удушья, Феоктистов разделал их туши. Суд вменил ему статью о незаконной охоте, а по статье о жестоком обращении с животными оправдал.

По российскому законодательству жестокое убийство животного относится к преступлениям средней тяжести – наряду с некрупной кражей и мошенничеством. В то же время убийство человека входит в категорию особо тяжких преступлений, за него можно получить пожизненное лишение свободы. Убеждённость, что жизнь человека ценнее жизни других животных, – это проявление спесишизма – дискриминации, основанной на убеждении в превосходстве одного вида над другим. Поведение упомянутых выше и многих других людей – лучшее доказательство того, что подобная убеждённость совершенно неоправданна.