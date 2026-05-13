Двух граждан Эстонии, попросивших убежище в РФ, отправили в СИЗО

Двух граждан Эстонии, которые пересекли границу с Россией по льду Чудского озера для того, чтобы попросить убежище в России, отправили в СИЗО и подвергли принудительной психиатрической экспертизе. Об этом один из них рассказал в письме "Медиазоне".

В январе и феврале 2026 года границу с Россией перешли два гражданина Эстонии – 42-летний Рандо и 25-летний Данил ("Медиазона" пишет, что имена изменены по этическим соображениям). Гдовский районный суд Псковской области заключил обоих под стражу по делу о незаконном пересечении границы, в марте арест им был продлен до второго июня.

Один из арестованных, которого "Медиазона" называет Данилом, объяснил своё решение отправиться в Россию "кризисом и многими жизненными обстоятельствами", в том числе "запретом русского языка в школах" и невозможностью найти работу в Эстонии. По его словам, без знания эстонского он "сам себя содержать не мог" и "скорее всего остался бы бомжом". Он надеется на получение политического убежища в России и впоследствии российского гражданства.

Во время содержания под стражей, по его словам, их отправляли на "осмотр" в психбольницу, но в разные места. Он упомянул "Кресты", где его "даже не спрашивали" и "сделали укол". "Медиазона" предполагает, что речь идет о Санкт-Петербургской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением.

"Меня признали каким-то невменяемым или душевнобольным, с чем я вообще несогласен", – написал Данил, добавив, что готов "снова пройти проверку" в другой больнице.

Сейчас он находится на двухнедельном карантине в псковском СИЗО-1. "Я нахожусь уже в одиночной камере, и очень холодной, – говорится в письме. – Я уже писал бумагу насчет этого и того, что очень много мышей, я просил мышеловку! Я тут быстрее заболею от холода и мышей. Отопление отключили, так вообще холодно стало", - пишет он.

По его словам, за время нахождения в СИЗО ему только один раз "в самом начале" выдали санитарный комплект – мыло, зубную пасту и щётку, а туалетную бумагу он "так и не дождался" и взял у сокамерника.

Основательница комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина сказала "Медиазоне", что статья 31 Конвенции о статусе беженцев снимает ответственность за незаконное пересечение границы с человека, который обратился за убежищем, "при условии, что такие беженцы без промедления сами явятся к властям и представят удовлетворительные объяснения своего незаконного въезда или пребывания".