Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Двух петербургских срочников вернули из Украины после жалоб матерей

Разрушенная российская техника в Украине, архивное фото

В Санкт-Петербурге двух солдат-срочников вернули домой с войны в Украине после жалоб их семей городскому омбудсмену Светлане Агапитовой. Матери военнослужащих заявляли, что их сыновей принудили к заключению контрактов. Об этом сообщает "Ротонда".

По информации издания, всего к Агапитовой обратились родственники семи молодых людей, проходящих срочную службу. Среди военнослужащих, вернувшихся с территории Украины, есть сын Марии Ивановой, которая ранее обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть солдат в российские воинские части, где они и должны проходить службу.

  • 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.
  • С начала военных действий Путин несколько раз заявлял, что в военных действиях в Украине участвуют исключительно контрактники и исключал отправку туда срочников. 10 марта в Министерстве обороны признали, что срочников все-таки отправляли на границу и что некоторые из них были захвачены "диверсионной группой нацбатальона".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG