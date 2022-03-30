Двух петербургских срочников вернули из Украины после жалоб матерей

В Санкт-Петербурге двух солдат-срочников вернули домой с войны в Украине после жалоб их семей городскому омбудсмену Светлане Агапитовой. Матери военнослужащих заявляли, что их сыновей принудили к заключению контрактов. Об этом сообщает "Ротонда".
По информации издания, всего к Агапитовой обратились родственники семи молодых людей, проходящих срочную службу. Среди военнослужащих, вернувшихся с территории Украины, есть сын Марии Ивановой, которая ранее обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть солдат в российские воинские части, где они и должны проходить службу.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.
- С начала военных действий Путин несколько раз заявлял, что в военных действиях в Украине участвуют исключительно контрактники и исключал отправку туда срочников. 10 марта в Министерстве обороны признали, что срочников все-таки отправляли на границу и что некоторые из них были захвачены "диверсионной группой нацбатальона".
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