Двух петербургских срочников вернули из Украины после жалоб матерей

В Санкт-Петербурге двух солдат-срочников вернули домой с войны в Украине после жалоб их семей городскому омбудсмену Светлане Агапитовой. Матери военнослужащих заявляли, что их сыновей принудили к заключению контрактов. Об этом сообщает "Ротонда".

По информации издания, всего к Агапитовой обратились родственники семи молодых людей, проходящих срочную службу. Среди военнослужащих, вернувшихся с территории Украины, есть сын Марии Ивановой, которая ранее обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть солдат в российские воинские части, где они и должны проходить службу.