Российское Минобороны признало пленение срочников украинской армией

Российское министерство обороны признало участие солдат срочной службы в войне в Украине. Некоторые из них, как признало Минобороны, были пленены украинской армией. Утверждается, что "почти все" срочники выведены с территории страны.
О том, что солдаты срочной службы были "обнаружены" в частях, участвующих в войне, в среду заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Конашенков. Ранее российские официальные лица, в том числе президент Владимир Путин, утверждали, что в боевых действиях участвуют только профессиональные солдаты, подписавшие контракт с вооружёнными силами.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что до начала вторжения в Украину, которое российские власти называют "специальной военной операцией", до всех командиров довели указание "категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины", и Путину доложили о его выполнении. Теперь же, когда выяснилось, что срочники в войне всё же участовали, Путин дал новое указание - Главная военная прокуратура должна проверить и наказать должностных лиц, которые это допустили.
Российская армия также впервые открыто признала, что её военнослужащие попадали в плен к Украине. Ранее такие сообщения не комментировались или опровергались властями всех уровней. Число попавших в плен названо не было. Утверждается, что власти "предпринимают исчерпывающие меры", чтобы освободить пленных и не допускать к боевым действиям солдат срочной службы в будущем.
Сразу после начала войны Комитет солдатских матерей сообщал, что перед вводом войск к украинской границе были переброшены солдаты срочной службы, некоторых из которых заставляли подписывать контракты.
Украинская сторона распространяла видеозаписи пленённых российских солдат, которые утверждали, что их не предупредили о том, что они будут принимать участие в реальной войне. До завершения войны практически невозможно установить, давали ли они эти показания добровольно или под давлением.
- Российская армия по-прежнему практически не раскрывает свои потери в ходе конфликта. Помимо сегодняшнего сообщения о неопределённом числе попавших в плен, на прошлой неделе сообщалось о 498 убитых в Украине российских военных. Более актуальных данных нет.
- Украинская армия заявляет, что российская сторона потеряла больше 12 тысяч человек — сколько из них ранены, а сколько убиты или попали в плен, не уточняется. 7 марта советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял о двух тысячах пленных (стороны конфликтов обычно склонны преувеличивать свои успехи на фронте, эта оценка не поддаётся быстрой верификации в условиях продолжающихся боевых действий).
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