Двух подростков из Ярославской области обвинили в подготовке теракта, сообщает Baza. По версии следствия, они планировали поджог здания ярославского гарнизонного военного суда.

Согласно материалам дела, вечером 1 января подростки якобы приехали на улицу Карла Либкнехта, чтобы осмотреть здание и определить пути отхода, а на следующий день купили в магазине горючую жидкость, баллончики с газом и газовую горелку.

После этого они были задержаны сотрудниками спецслужб. При осмотре телефона одного из подростков якобы была обнаружена "переписка с неустановленными лицами, находящимися на территории Украины".

Сообщаются только возраст и имена обвиняемых – 15-летний Влад и 16-летний Саша. В данный момент они ожидают суда по избранию меры пресечения.