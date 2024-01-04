Двух подростков из Ярославской области обвинили в подготовке теракта, сообщает Baza. По версии следствия, они планировали поджог здания ярославского гарнизонного военного суда.
Согласно материалам дела, вечером 1 января подростки якобы приехали на улицу Карла Либкнехта, чтобы осмотреть здание и определить пути отхода, а на следующий день купили в магазине горючую жидкость, баллончики с газом и газовую горелку.
После этого они были задержаны сотрудниками спецслужб. При осмотре телефона одного из подростков якобы была обнаружена "переписка с неустановленными лицами, находящимися на территории Украины".
Сообщаются только возраст и имена обвиняемых – 15-летний Влад и 16-летний Саша. В данный момент они ожидают суда по избранию меры пресечения.
- Ранее в Калуге в отношении двух 16-летних школьников возбудили уголовное дело по статье о госизмене. По версии следствия, подростки через телеграм вступили в легион "Свобода России", воюющий на стороне Украине, и по заданию некоего куратора подожгли вышку сотовой связи в деревне Красный Городок.
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