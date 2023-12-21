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На калужских школьников завели дело по статье о госизмене

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

В Калуге в отношении двух 16-летних школьников возбудили дело по статье о госизмене. Об этом узнала Astra.

По версии следствия, в июле 2023 года подростки подожгли вышку сотовой связи в деревне Красный Городок. Следователи считают, что школьники через телеграм вступили в легион "Свобода России", воюющий на стороне Украине, и получили от куратора задание поджечь вышку.

В результате поджога никто не пострадал. Подросткам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Статья о госизмене предусматривает крупные штрафы и многолетние сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным правозащитной организации "Первый отдел", 2023 год стал рекордным по количеству возбуждённых дел по статье о госизмене. Только по официальной информации, в суды поступило 63 уголовных дела, по 33 из них уже вынесены обвинительные приговоры. Правозащитники ожидают, что в следующем году обвинений в госизмене будет ещё больше.

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