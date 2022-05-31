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Двух российских военных в Украине приговорили к 11,5 годам колонии

Бобыкин и Иванов

Суд в Украине приговорил двух пленных российских военнослужащих к 11 годам 6 месяцам лишения свободы каждого. Их признали виновными в обстреле гражданских объектов в Харьковской области в первый день российского вторжения в Украину - 24 февраля.

Прокуратура запрашивала для военных-контрактников Александра Бобыкина и Александра Иванова 12 лет лишения свободы. Это максимальный срок по статье о нарушении законов и обычаев войны, по которой их судили. Оба россиянина признали вину.

Приговор вынес Котелевский районный суд в Полтавской области.

По данным следствия, 24 февраля Бобыкин и Иванов участвовали в двух обстрелах Харьковской области: из посёлка Малиновка Белгородской области и с территории Украины. Прокуратура считает, что в результате их действий были разрушены жилые дома в посёлке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в посёлке Ветеринарное.

"Я полностью виновен в преступлениях, в которых меня обвиняют. Мы обстреляли Украину из России", – сказал Бобыкин, водитель-заряжатель боевой машины "Град". Наводчик "Града" Иванов заявил, что раскаивается, и попросил не назначать ему максимальный срок.

Адвокат обвиняемых также просил суд о снисхождении, утверждая, что солдаты выполняли приказ и раскаялись. По сообщению прокуратуры, личности командиров, отдававших эти приказы, сейчас устанавливаются. Суд решил, что у военных была возможность не исполнять приказ. Бобыкин и Иванов утверждали на суде, что не понимали, куда стреляют. О том, что снаряды попали на территорию Харьковской области, они, по их словам, узнали только во время следствия. При этом по словам Иванова, часть его сослуживцев отказалась выполнять приказ.

  • Это уже второе дело в отношении российских солдат, воевавших в Украине, по которому вынесен приговор. 23 мая суд приговорил 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области. Шишимарин полностью признал свою вину.

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