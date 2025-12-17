Двух уральских правозащитников отправили в СИЗО

Ленинский районный суд в Екатеринбурге отправил в СИЗО правозащитников Романа Качанова и Ларису Захарову из проекта "Правозащитники Урала" по уголовному делу об организации деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает "Медиазона".

Правозащитники были задержаны накануне, у них прошли обыски.

Оба заседания по избранию меры пресечения прошли в закрытом режиме - без слушателей и прессы. Подробности дела, в частности то, в сотрудничестве с какой именно нежелательной организацией обвиняют правозащитников, пока не известны.

Как отмечает "Медиазона", Роман Качанов и Лариса Захарова из проекта "Правозащитники Урала" известны защитой прав заключённых. Обыски накунуне прошло также у ещё одного уральского правозащитника Алексея Соколова из "Правовой основы". Меру пресечения Алексею Соколову, как сообщается, изберут завтра. Недавно суд также начал рассматривать другое уголовное дело против Алексея Соколова о повторной демонстрации экстремистской символики, а именно логотипа Facebook в телеграм-канале "Правозащитники Урала".

Об обысках накануне первым сообщил провластный телеграм-канал "УралLive". В посте утверждалось, что дело может быть связано с грантами от Норвежского Хельсинкского комитета и Национального фонда в поддержку демократии - эти организации в России признаны нежелательными. Как следует из публикации "УралLive", донос на юристов написала местная провоенная общественница, глава штаба "Волонтёрская Рота Боевого Братства" Екатерина Сапрыкина.

В России за участие в деятельности "нежелательных организаций" предусмотрена административная и уголовная ответственность.