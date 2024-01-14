Двухэтажная вилла и агенты. Чешское православие в объятиях Москвы

В Православной церкви Чешских земель и Словакии отстранены от исполнения обязанностей секретарь главы Пражской епархии Игорь Стржелец и протоиерей Ян Беранек, руководитель епархиального совета. За последние годы это первые отставки в единственной чешской церковной епархии, которая до сих пор не осудила войну России против Украины. Наблюдатели связывают это с тесными отношениями иерархов Пражской епархии с Москвой: многие из них учились в России, а впоследствии получали от Кремля и патриарха Кирилла щедрые подарки в виде вилл и финансирования различных проектов.

В сообщении, распространенном пресс-службой Пражской епархии касательно причин, по которым Игорь Стржелец и Ян Беранек отстранены от исполнения обязанностей, говорится о том, что отставки связаны с необходимостью провести аудит и "организационную реформу для улучшения работы епархии и в соответствии с уставом Православной церкви". В конце прошлого года стало известно о том, что в отношении архиепископа и главы Пражской епархии Православной церкви Чешских земель и Словакии Михаила Дандара полиция начала проверку из-за передачи в городе Ческе-Будейовице земельного участка и расположенной на ней часовни и дома обществу, возникшему всего несколько месяцев назад. При этом именно Дандар и подписал указ об отставках двух священнослужителей.

"Отставки были неожиданными. Вообще же все отставки, которые случаются в церкви, особенно в ее Пражской епархии, носят внезапный характер. Епископ издает указ, и никаких объяснений этому не следует, – рассказывает пражский краевед Владимир Поморцев. – То же самое произошло и с Игорем Стржелецом. После того как его отстранили от исполнения своих обязанностей, сломался сайт епархии (сайт сейчас недоступен. – Прим. РС), который был на него зарегистрирован. Сейчас его пытаются починить, но подробности неизвестны. А про протоиерея Яна Беранека известно еще меньше. Его отставка непонятна, так как он одновременно остался в служении – вторым священником кафедрального собора Святых Кирилла и Мефодия на Рессловой улице в Праге. Видимо, происходят внутренние процессы, но это все очень похоже на схватку бульдогов под ковром: мы наверняка не знаем, что и почему произошло, какие были причины – публично это никак не объясняется. При этом все, кто как-то погружен в эту тему, считают, что случившееся пойдет на пользу православной церкви. Появляются надежды на перемены к лучшему. Я бы очень хотел надеяться, что отставка Стржелеца как-то будет способствовать тому, чтобы устаканилась ситуация в Пражской епархии. Для меня это важно, потому что сильно сказывается на памятниках культуры, которые находятся в ее пользовании, в том числе храма на Ольшанском кладбище".

Пражскую епархию возглавляет архиепископ Михаил Дандар. И Дандар, и Стржелец много лет тесно связаны с Россией, а в прошлом были сотрудниками чехословацкой службы безопасности – это аналог советского КГБ. Стржелец работал в отделе контршпионажа. Михаил Дандар несколько лет жил в Советском Союзе. В 1969 году он получил диплом Ленинградской теологической академии и в том же году был завербован в Чехословакии, получив псевдоним "Миша". После этого рукоположен митрополитом Русской православной церкви Никодимом (Ротовым) и отправлен в один из русских приходов в Дрездене.

В разгар войны России против Украины, в июле прошлого года, архиепископ участвовал во встрече с представителями мотоклуба "Ночные волки", в отношении которого действуют санкции из-за тесной связи с Владимиром Путиным и поддержки войны в Украине. На вопрос, почему глава Пражской епархии присутствовал на встрече с байкерами, его помощник ответил, что она была посвящена жертвам Первой мировой войны. Эти связи критиковали верующие, о чем широко писали чешские СМИ: на службы в православные храмы Праги после начала агрессии России приходят люди и спрашивают, когда же в Пражской епархии, наконец, осудят войну. Однако ни Дандар, ни отправленный в отставку Ян Беранек так и не ответили с осуждением на прямой вопрос об их отношении к происходящему в Украине. Дандар утверждает, что ежедневно "молится за мир", а Беранек считает, что однозначный ответ на поставленный вопрос может привести к трениям на национальной почве среди верующих.

Много лет правой рукой Михаила Дандара был Игорь Стржелец, человек, не имеющий теологического образования, но располагающий тесными связями с Россией, благодаря которым он обеспечивал Православной церкви Чешских земель и Словакии финансирование некоторых ее проектов.

Стржелец издавал книги и финансировал православный журнал, среди авторов которого в том числе был отправленный в отставку протоиерей Ян Беранек. На его имя был записал сайт Православной церкви Чешских земель и Словакии, он организовывал поездки иерархам церкви.

Как следует из реестра юридических лиц, бывший помощник главы Пражской епархии до сих пор имеет имущественные права в акционерном обществе "Чешский национальный фонд культуры": ранее он был единственным акционером, но впоследствии переписал свою долю на родственницу Ярмилу Стржелец.

Вопреки громкому названию, фонд не имеет ничего общего с чешским государством. Он был создан при участии секретаря главы Пражской епархии и, очевидно, финансировался из российского бюджета. На страницах фонда в разделе "О нас" в списке партнеров значится ряд фондов и обществ, тесно связанных с российскими государственными структурами, в том числе основанный правительством Фонд кино, Российский фонд культуры, в совет которого входят находящийся под санкциями Владимир Мединский и публично поддержавший войну митрополит Тихон (его еще называют "духовник Путина"), а также благотворительный фонд "Русский силуэт", основанный женой режиссера Никиты Михалкова, который из-за поддержки агрессии России в Украине, как и Мединский, находится под санкциями Евросоюза, США и других стран.

Основанное Стржелецом общество "Чешский национальный фонд культуры", судя по размещенным на сайте фотографиям и отчетам, занималось организацией различных встреч. В их числе встреча в посольстве России в Чехии, на которой присутствовал бывший чешский президент Вацлав Клаус, известный своими пророссийскими взглядами, а также поездки для чешских православных иерархов в Казахстан для встречи с иерусалимским патриархом Феофилом III. Фонд с 2019 года сотрудничает с находящимся под санкциями депутатом Госдумы Хизри Абакаровым и организовывал поездки для дербентских чиновников, школьников и фольклорных ансамблей в Чехию. Абакаров называл Игоря Стржелеца другом в одном из постов в инстаграме.

Имя Абакарова можно найти в истории деятельности двух чешских компаний – Ludda Praha s.r.o. и SILVERACT CORPORATION s.r.o. Несмотря на то что сейчас Абакаров не фигурирует в них как владелец или член наблюдательного совета, эксперты чешской компании DatLab, анализирующие информацию чешских реестров юридических лиц, считают, что Абакаров продолжает владеть компаниями через подставных лиц.

Это не единственные связи Пражской епархии Православной церкви Чешских земель и Словакии с Россией. Почти все её действующие иерархи и члены священного синода получали духовное образование в Москве или Петербурге, многие там рукоположены. Помимо уже упомянутого главы Пражской епархии Православной церкви Чешских земель и Словакии Михаила Дандара, в Ленинграде учился и архиепископ Симеон, возглавляющий Оломоуцко-Брненскую епархию, хотя он был посвящен в сан в Праге, а не в Москве, и архиепископ Яхим, посвященный в сан в Троице-Сергиевой лавре в 1997 году.

Бывший митрополит церкви Христофор учился в Московской духовной семинарии (он был снят с должности в 2013 году и ушел в монастырь после того, как против него одна из бывших любовниц подала иск и оказалось, что у митрополита, несмотря на монашеский обет, были отношения с женщинами и внебрачные дети). Еще до того, как это случилось, Христофор организовал праздничные мероприятия в связи с 60-летием автокефалии, предоставленной церкви в 1951 году Московским патриархатом. Христофор не мог не знать, что чешское православие выросло из Константинополя, однако решил организовать празднование из-за приезда в Прагу тогда президента Дмитрия Медведева. Патриарх Константинопольский из-за этого направил письмо в Прагу, напомнив о статусе Православной церкви Чешских земель и Словакии. Но даже впоследствии чешские церковные иерархи не раз игнорировали тот факт, что им был предоставлен томос патриархом Варфоломеем I.

В 2018 году, когда патриарх даровал автокефалию Украине, Москва признала невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, и в этом решении её поддержали всего две православные поместные церкви – Сербская и Чехии и Словакии.

Среди проблем Православной церкви Чешских земель и Словакии, о которых время от времени становится известно широкой общественности, в том числе имущественные проблемы. В мае 2022 года стало известно об огромных долгах церкви перед государственной системой медицинского страхования – взносы не платили почти 10 лет. Тогда из-за этого была наложена экзекуция на часть имущества церкви. Долг возник вопреки тому, что в Чехии в 2013 году был принят закон о церковной реституции, то есть бюджетных выплатах церквям, потерявшим имущество в результате национализации, реализованной после прихода коммунистов к власти в Чехословакии. Известно, что Православная церковь Чешских земель и Словакии получила по закону о реституции более 300 миллионов крон (около 16 миллионов долларов).

Кроме этого, полиция Чехии расследует два случая, когда Михаил Дандар распоряжался имуществом церкви, вызывая подозрения о нецелевом расходовании средств. Помимо уже упомянутой часовни, несколько лет назад был куплен замок, требующий ремонта, а впоследствии выяснилось, что на него были завязаны долги кредиторов в десять раз больше его стоимости. Дандар приобрел замок без разрешения епархиального совета.

Верующие и священники не раз критиковали иерархов церкви за непрозрачность при расходовании средств.

– Чешские СМИ пишут о том, что Православная церковь Чешских земель и Словакии, несмотря на войну России в Украине, продолжает находиться под сильным влиянием Москвы. Действительно, связей с Россией и у церкви как организации, и у ее епископов очень много, с тех пор как чехословацкое православие попало под влияние Москвы в конце Второй мировой войны. Насколько эта история церкви влияла и продолжает влиять на происходящее с ней сегодня?

Томос 1951 года был не вполне законный, потому что чехословацкая церковь подчинялась Константинопольскому патриарху

– Для этого нужно, наверное, немного обрисовать историю этой церкви, чтобы сложилось понимание того, насколько сильно Москва прикладывала руку к происходящему в ней. Православная церковь Чешских земель и Моравии как религиозная организация отсчитывает свою историю с момента провозглашения независимости Чехословакии. Тогда был довольно турбулентный период, несколько епископов на территории Чехословакии, мягко говоря, враждовали между собой, но к 1925 году все эти споры закончились, и возникла Чехословацкая епархия, которая была подчинена Сербской православной церкви, занимающей шестое место в диптихе Константинопольского патриархата. Возглавил церковь епископ Горазд, бывший католический священник Матей Павлик. Все это продолжалось до 1942 года, когда в Праге было совершено покушение на рейхспротектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха. Парашютисты, которые совершили его, прятались в кафедральном соборе Святых Кирилла и Мефодия на Рессловой улице. Это укрытие было найдено, после этого нацисты расстреляли всех священников, служивших в этом храме, и епископа Горазда, хотя он сам не принимал участия в операции по сокрытию парашютистов. Вслед за этим была запрещена Чехословацкая православная церковь. Русский эмигрантский православный приход в Праге продолжал функционировать, так как подчинялся митрополиту Евлогию, который базировался в Париже.

История чехословацкого православия на этом не закончилась, а возобновилась уже после окончания войны по лекалам, которые нарисовал Сталин: он решил использовать православную церковь как агента влияния на события в тех странах, куда впоследствии вошла Красная Армия, – в числе этих стран была и Чехословакия. Уже осенью 1945 года в Прагу прибывает представитель Московского патриарха архиепископ Фотий (Топиро) и объясняет сохранившимся остаткам чехословацкого православия, как теперь будет функционировать Православная церковь на территории освобожденной Чехословакии. То есть объясняет, что всё, что было раньше, уже не считается, никакого филиала Сербской церкви больше не будет, а теперь всё будет подчиненно Москве. В ситуации послевоенной эйфории остатки чехословацкого православного духовенства согласились на такие условия. И уже в апреле 1946 года создается Чехословацкий экзархат, то есть самостоятельная единица в составе Московского патриархата. Сюда приезжает первый митрополит, Елевферий (Воронцов), который стал первым предстоятелем Чехословацкой православной церкви, как бы заново созданной после войны. И в 1951 году, полностью подчинив выжившие обломки православия в чешских землях этому новому экзархату, создается автокефалия. Этот томос, 1951 года, был не вполне законный, потому что Чехословацкая церковь подчинялась Константинопольскому патриарху. Но кого тогда это интересовало?! Чехословацкая православная церковь получила автокефалию, но при этом её всегда возглавляли епископы, которых присылали из Советского Союза. Так происходило до 1999 года, когда скончался последний из присланных из СССР митрополит Дорофей (Филип). Он родился на территории нынешнего Закарпатья. Пережив и советскую оккупацию, и распад Чехословакии, церковь сохранила своё единство и сегодня существует под названием Православная церковь Чешских земель и Словакии. Каких-то очевидных фактов, что кто-то из епископов или священников был агентом КГБ, по-моему, до сих пор не было обнаружено. Но то, что Чехословацкая церковь функционировала как религиозное объединение под очень сильным влиянием Московского патриархата, сомнению не подлежит. Насколько это сохраняется сегодня – тоже сказать сложно, но нужно упомянуть, что Пражская епархия этой церкви, в отличие от Оломоуцко-Брненской епархии, сегодня остается единственной религиозной организацией в Чехии, которая до сих пор не осудила российскую агрессию против Украины. Все остальные религиозные организации одним голосом выступили с осуждением происходящего в Украине.

– В 1998 году Православная церковь Чешский земель и Словакии вернулась в лоно Константинопольского патриархата, получила автокефалию и томос. Но спустя всего несколько лет, в 2001 году, праздновала годовщину автокефалии, предоставленной Московским патриархатом, по сути, захватившем эту церковь после Второй мировой войны. Это вызвало тогда возмущение Константинопольского патриарха. Эта проблема отношения нынешних церковных иерархов к своему положению не изменилась даже после того, как началась война в Украине?

Когда вам дарят двухэтажную виллу, вы становитесь обязанными человеку, который эту виллу вам подарил

– Я так понимаю, что там была проблема текущего момента, потому что в это время сюда приезжал Медведев, будучи тогда президентом России. Я так понимаю, что Христофор просто хотел Медведева порадовать праздником. Скорее всего, церковь, особенно на протяжении своего последнего периода истории, пытается усидеть на двух стулья – и сохранить хорошие отношения с Московским патриархатом, и одновременно выполнить те необходимые канонические требования, чтобы быть нормальной автокефальной православной церковью, как другие православные церкви, получив томос от патриарха Константинопольского.

С другой стороны, есть очевидные факты. Кажется, в 2011 году, когда закончился договор аренды на резиденцию предстоятеля на Делостржелецкой улице в Праге, Московский патриарх (в Чехии, помимо многих других стран, на него наложены персональные санкции из-за поддержки войны в Украине – Прим.РС) подарил Православной церкви Чешских земель и Словакии (как писали тогда в прессе – "братски даровал") двухэтажную резиденцию, где сегодня находится резиденция пражского архиепископа. На каких условиях этот подарок был сделан – мы не знаем, публично это нигде не было объявлено. Можно предположить, что когда вам дарят двухэтажную виллу, вы становитесь обязанными человеку, который эту виллу вам подарил. Её стоимость сегодня – несколько десятков миллионов крон и на каких условиях это было сделано – мы не знаем. Это будет задачей для историков будущего поколения или, может быть, когда поменяется власть в православной епархии и всплывут какие-то документы.

Вилла, подаренная патриархом Кириллом Православной церкви Чешских земель и Словакии

Мне хотелось бы искренне верить, что отставка Игоря Стржелеца связана с желанием как-то улучшить имидж Пражской епархии, потому что, мягко говоря, он вредил церкви больше, чем приносил ей пользы, по крайней мере в публичном пространстве. Ведь с момента отставки митрополита Христофора, возглавлявшего церковь ранее, это не единственная проблема, с которой церковь столкнулась. Там и проблема с нарушением Устава, который очень часто предъявляют владыке Дандару, и проблема с расходованием бюджетных денег, которые получает церковь на свою деятельность, – это целый клубок проблем, у которого пока конца и края не видно, – говорит пражский краевед Владимир Поморцев.