Поддержка РПЦ войны с Украиной привела к глубокому кризису православия. Уже практически потеряна УПЦ Московского Патриархата, растет недовольство в российских и зарубежных приходах. Что ждет православие после войны? Может ли церковь в России отделиться от государства?
Участвуют: историк православия Димитрий Саввин и журналист Ксения Лученко. Эфир в 18:05.
Православие военного времени. Эфир в 18:05
Почему РПЦ благословляет войну? Обсуждают Димитрий Саввин и Ксения Лученко
Поддержка РПЦ войны с Украиной привела к глубокому кризису православия. Уже практически потеряна УПЦ Московского Патриархата, растет недовольство в российских и зарубежных приходах. Что ждет православие после войны? Может ли церковь в России отделиться от государства?
Новости
Выбор Свободы
Популярное
1
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.