Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Археология

Православие военного времени. Эфир в 18:05

Почему РПЦ благословляет войну? Обсуждают Димитрий Саввин и Ксения Лученко

Поддержка РПЦ войны с Украиной привела к глубокому кризису православия. Уже практически потеряна УПЦ Московского Патриархата, растет недовольство в российских и зарубежных приходах. Что ждет православие после войны? Может ли церковь в России отделиться от государства?

Участвуют: историк православия Димитрий Саввин и журналист Ксения Лученко. Эфир в 18:05.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG