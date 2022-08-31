Православие военного времени. Эфир в 18:05

Поддержка РПЦ войны с Украиной привела к глубокому кризису православия. Уже практически потеряна УПЦ Московского Патриархата, растет недовольство в российских и зарубежных приходах. Что ждет православие после войны? Может ли церковь в России отделиться от государства?



Участвуют: историк православия Димитрий Саввин и журналист Ксения Лученко. Эфир в 18:05.

