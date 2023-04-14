Радиолюбителю дали срок за призывы уничтожить Путина

Военный суд приговорил жителя Мордовии Кирилла Акимова к шести годам колонии по статье о призывах к терроризму с использованием СМИ. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на пресс-службу суда.
51-летнего Акимова арестовали в июне 2022 года по обвинению в призывах к насилию над президентом России Владимиром Путиным и его сторонниками. Издание "Столица С" сообщало, что Акимов создал собственную радиоволну и вещал на ней под псевдонимом "Мордовский фермер".
В своих эфирах он, по сведениям издания, побуждал украинцев и других жителей Европы к насилию над сторонниками политики Путина и к противодействию ему самому "путём уничтожения". Акимов провёл два подобных эфира: 28 февраля и 14 марта прошлого года.
Помимо Путина и войны он, будучи ещё и пчеловодом, обсуждал в своих выпусках пчеловодство, садоводство и уничтожение колорадских жуков.
- После полномасштабного вторжения в Украину российские власти стали преследовать за антивоенные выступления и высказывания.
- По подсчётам "ОВД-Инфо", за 13 месяцев войны полицейские провели более 15 тысяч задержаний антивоенных активистов, возбудили 528 уголовных дел, в том числе 154 – по статье о фейках про российскую армию (фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России) и 66 – о повторной дискредитации российской власти и армии (дискредитацией российские суды считают, например, использование слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне в Украине).
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