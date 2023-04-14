Радиолюбителю дали срок за призывы уничтожить Путина

Военный суд приговорил жителя Мордовии Кирилла Акимова к шести годам колонии по статье о призывах к терроризму с использованием СМИ. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на пресс-службу суда.

51-летнего Акимова арестовали в июне 2022 года по обвинению в призывах к насилию над президентом России Владимиром Путиным и его сторонниками. Издание "Столица С" сообщало, что Акимов создал собственную радиоволну и вещал на ней под псевдонимом "Мордовский фермер".

В своих эфирах он, по сведениям издания, побуждал украинцев и других жителей Европы к насилию над сторонниками политики Путина и к противодействию ему самому "путём уничтожения". Акимов провёл два подобных эфира: 28 февраля и 14 марта прошлого года.

Помимо Путина и войны он, будучи ещё и пчеловодом, обсуждал в своих выпусках пчеловодство, садоводство и уничтожение колорадских жуков.