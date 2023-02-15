Запоздалая финразверстка. Где искать миллиарды для бюджета России

В январе российское государство потратило в два с половиной раза больше, чем получило в виде налогов и сборов. Годовой лимит бюджетного дефицита "выбран" больше чем наполовину и составил почти 1,8 триллиона рублей. Никакого внятного плана или объяснения, как правительство собирается латать дыру, ни глава кабинета Михаил Мишустин, ни министр финансов Антон Силуанов рассказать так и не смогли. А объяснять, откуда взялись эти расходы, не покрытые доходами, видимо, посчитали ниже собственного достоинства.

Параллельно выяснилось, что первый вице-премьер Андрей Белоусов с декабря ведет переговоры с представителями крупного бизнеса о том, чтобы те скинулись и помогли государственной казне справиться с экстремально выросшими расходами.

Теперь требуемая сумма вдвое выше, чем в 2021 году

Роль Белоусова в правительстве, похоже, проясняется. Именно он в конце мая 2021 года публично обвинил металлургов в том, что те "нахлобучили" государство на 100 миллиардов рублей и потребовал деньги вернуть в бюджет. Причем предложил самим придумать, какой налог поднять и насколько, чтобы получить требуемую сумму. Металлурги тогда, конечно, высказали все, что об этом думают. Но требуемую сумму собрали и дополнительный сбор с самих себя придумали.

А Белоусов доказал свою эффективность и не стал останавливаться на достигнутом. Теперь требуемая сумма вдвое выше, чем в 2021 году, – государство готово ограничиться "скромными" 200 миллиардами. Скромными по сравнению с зияющей брешью в государственных финансах. Она за один только месяц составила 1 триллион 776 миллиардов.

А поскольку Минфин никакого внятного плана латания бюджетной дыры предложить был не в состоянии, пришлось Белоусову выходить на сцену со своим коронным "олигархи нам помогут".

Не то нынче время, чтобы пренебрегать добровольно-принудительными взносами

Минфин тут же подключился к обсуждению. Представитель ведомства заявил, что надо бы исходить не из результатов первого полугодия прошлого года, а копнуть поглубже и посмотреть, у кого дела обстояли неплохо в последние два года. Крупный бизнес пока упирается и платить не хочет. Глава так называемого "профсоюза олигархов" – Российского союза промышленников и предпринимателей – Александр Шохин назвал идею добровольного взноса нереализуемой.

В качестве альтернативы олигархи предлагают повысить налог на прибыль либо договориться и выкупить у государства облигации федерального займа. Своя логика в этом есть. Есть прибыль – платим, нет – так гуляем. А если государство хочет то, что заработали в прошлом году или еще раньше, – пусть хоть какие-то приличия соблюдает и деньги займет. Но государственные облигации им купить и так придется, это даже не обсуждается. Придется и раскошелиться – не то нынче время, чтобы пренебрегать добровольно-принудительными взносами.

Вопрос только в том, есть ли у них сейчас эти деньги. От взлета цен на сырье первого полугодия 2022 года больше всех выиграл "Газпром". Но его еще в прошлом году выдоили практически досуха, причем безо всяких предварительных переговоров. Даже немного перестарались, и в январе уже этого года пришлось возвращать часть переплаченных налогов монополии, чтобы та могла хоть как-то функционировать.

Финансовые результаты года оказались хуже, чем в 2021-м

С нефтяников бюджет свое тоже получил – так уж устроено налогообложение нефтяной отрасли, что практически всю сверхприбыль получает государство. Для остальных успехи первого полугодия сменились убытками второго. В результате финансовые результаты года оказались хуже, чем в 2021 году. Прибыль первого полугодия уже разошлась на инвестиции, погашение долгов, выплаты акционерам и прочие расходы. Причем часть денег давно покинула страну.

В пятницу, 10 февраля, Банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне – 7,5 процента, а заодно обновил среднесрочный прогноз и оценку основных макроэкономических показателей по итогам 2022 года. Отток капитала из страны составил рекордные 217 миллиардов долларов. Это в три раза превышает отток 2021 года (72 миллиарда) и более чем в четыре – результат 2020-го (50 миллиардов). Даже по сравнению с предыдущим рекордом, который был зафиксирован в 2014 году после аннексии Крыма и первой порции международных санкций, цифра выросла на 67 миллиардов долларов.

Характерно, что результат 2022 года был достигнут в условиях не только жестких международных санкций, которые среди прочего повлияли и на возможность вывода денег из России, но и беспрецедентных же ограничений самого Банка России.

Один из легальных способов – открыть счет в одной из так называемых "дружественных" стран

Последние были направлены не только на то, чтобы предотвратить вывод (и физический вывоз) из страны иностранной валюты, но и на то, чтобы сделать ее хранение в российских банках максимально затратным. Так что если раньше под отток капитала попадала даже простая валютообменная операция (купил на часть зарплаты доллары или евро в мобильном приложении Сбера или ВТБ, оставил их в том же банке на счете – вот и отток), то сейчас по большей части речь о деньгах, которые физически покинули страну.

Покинули разными путями. Один из легальных способов – открыть счет в одной из так называемых "дружественных" стран и перевести на него, да хоть бы и те же рубли. А потом конвертировать их в местную валюту по курсу банка. Динамика такого рода операций за прошлый год весьма красноречива.

13 февраля Банк России опубликовал данные за 2022 год. Они свидетельствуют, что с начала войны россияне вывели на счета в иностранных банках 4 триллиона рублей. И речь идет исключительно о физических лицах.

Часть денег покинула Россию просто в наличном виде. В одном из интервью уже этого, 2023 года, глава второго по величине российского государственного банка ВТБ Андрей Костин рассказал, что за первые две недели после начала войны клиенты банка сняли наличной валюты на 26 миллиардов долларов. Можно с уверенностью утверждать, что в Сбербанке, Альфа-Банке, Тинькофф-Банке порядок цифр был примерно таким же. В банки эта валюта так и не вернулась (по крайней мере, в российские банки).

Это только с точки зрения обывателя миллиардеров можно "доить" до тех пор, пока они миллиардерами числятся. На деле же оценка их состояний – это не количество денег под подушкой или в банке. Это оценка их долей в бизнесе. Причем оценка рыночная, в основе которой лежит цена акций, торгующихся на бирже. Появление на сцене Андрея Белоусова с очередной креативной идеей росту котировок никак не способствует. Скорее наоборот.

Так называемые олигархи очень быстро могут остаться только с тем, что удалось припрятать

Покупать акции предприятий, которые вот-вот попадут под очередную финразверстку, – дураков нет. Если падение будет серьезным, начнут возникать проблемы у тех, кто под залог акций – в том числе и крупных пакетов – брал кредиты. Банки потребуют денег. Так что так называемые олигархи очень быстро могут остаться только с тем, что удалось припрятать. И с долгами, погашать которые нечем. Продать даже успешный бизнес, над которым постоянной угрозой висит приход "комиссара" Белоусова, весьма проблематично. Особенно в нынешней России, где крупный бизнес, по сути, равнозначен причастности к военным авантюрам Путина.