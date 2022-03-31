Джо Байден распорядился о высвобождении запасов нефти

Рост цен на топливо, согласно мнению Белого дома, связан с пандемией и последними событиями в Украине. Так в начале марта цена марки Brent достигала 139 долларов за баррель. Цены на энергоносители с тех пор упали, но Brent по-прежнему стоит почти на 70% больше, чем год назад.