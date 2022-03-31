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Джо Байден распорядился о высвобождении запасов нефти

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден распорядился высвободить нефть из стратегических запасов страны, чтобы снизить высокие цены на топливо. Выброс до 180 млн баррелей нефти за шесть месяцев будет крупнейшим с момента создания резерва в 1974 году.

"Этот рекордный выпуск обеспечит исторический объём поставок, который будет служить мостом до конца года, когда внутреннее производство наберёт обороты", - говорится в заявлении Белого дома.

Таким образом США планируют увеличить объёмы производства и поставки нефти в другие страны.

Рост цен на топливо, согласно мнению Белого дома, связан с пандемией и последними событиями в Украине. Так в начале марта цена марки Brent достигала 139 долларов за баррель. Цены на энергоносители с тех пор упали, но Brent по-прежнему стоит почти на 70% больше, чем год назад.

  • США являются одним из крупнейших в мире производителем нефти. Они добывают 11,7 млн баррелей нефти в день, но этого недостаточно для удовлетворения мирового спроса.
  • Международное энергетическое агентство (МЭА) созвало экстренное совещание на пятницу, 1 апреля.

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