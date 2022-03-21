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Reuters: ЕС рассмотрит возможность введения эмбарго на российскую нефть

Плакат с надписью "Нет газу и нефти из России" на акции в поддержку Украины у посольства Германии в Бельгии. Брюссель, 11 марта 2022 года

Лидеры Евросоюза обсудят возможность введения нефтяного эмбарго против России из-за ее нападения на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters.

Страны ЕС планируют обсудить пятый пакет санкций против России в рамках встречи министров иностранных дел. Это произойдет перед визитом в Брюссель президента США Джо Байдена – он приедет на встречу союзников НАТО и саммит "Большой семерки".

Дипломатические источники рассказали Reuters, что на эмбарго настаивают страны Балтии. Германия предостерегает от поспешных действий из-за высоких цен на энергоносители в Европе.

По словам собеседников Reuters, поводом для введения энергетического эмбарго могут стать использование Россией химического оружия или массированная бомбардировка Киева.

Россия уже заявляла, что нефтяное эмбарго приведет к огромному росту цен на энергоносители в Европе, и грозила остановить подачу газа по трубопроводу "Северный поток-1" в ответ на санкции. 40 процентов потребляемого Европой газа приходит из России, но последнее время ЕС активно ищет альтернативные источники.

  • После вторжение России на территорию Украины 24 февраля 2022 года государства-члены ЕС и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули ЦБ и крупные российские банки, авиаотрасль, а также российских чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих действия России.

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