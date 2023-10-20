В мире проходят акции на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Сотни демонстрантов собрались на Таймс-сквер в Нью-Йорке с требованием освободить захваченных 7 октября ХАМАС людей в Израиле. На плакатах были изображены лица людей, предположительно, захваченных джихадистами. Собравшиеся скандировали "Верните их домой".

По предварительным данным Комитета по международным отношениям Сената США, в заложниках на территории сектора Газа могут находиться 10 американцев.

В Австралии в знак солидарности с Израилем накрыли стол с 200 пустыми тарелками. Они символизируют пропавших без вести людей на юге Израиля после вторжения джихадистов.

В Праге на столбах вдоль одной из дорог активисты расклеили плакаты с фотографиями детей, которые, предположительно, находятся в заложниках.

Тем временем по всему миру проходят акции в поддержку палестинцев в секторе Газа. Наиболее массовыми они стали после недавнего взрыва на территории больницы Аль-Ахли в центре сектора Газа. Палестинские власти обвинили в случившемся Израиль. Армия обороны Израиля все обвинения категорически отвергла.

Шведская экоактивистка из Швеции Грета Тунберг провела акцию против военных действий Израиля в секторе Газа. По ее мнению, израильская армия должна немедленно прекратить огонь и отказаться от проведения наземной операции в секторе.

В Ираке активисты после призыва ХАМАС и группировки "Исламский джихад" провести забастовки против Израиля выдвинулись на автомобилях и автобусах к границе с Иорданией, чтобы провести там сидячую акцию простеста.

К иордано-иракской границе для участия в марше в поддержку палестинцев направились шейхи иракских племён.

По данным иранских СМИ, активисты в метро Тегерана призвали пассажиров выйти на митинг в поддержку Газы и ХАМАС.

В турецком сегменте соцсетей пользователи распространяют информацию с призывом к бойкоту израильских товаров.

Демонстрация в поддержку палестинцев прошли в Катаре, Малайзии, Ливии, Марокко, Египте и других странах с преимущественно мусульманским населением.

В Израиле после нападения радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад", признанных террористическими во многих странах мира, погибли более 1400 человек.

Более 200, по последним данным, были взяты в заложники. Среди них, по данным Армии обороны Израиля, более 20 детей и подростков в возрасте до 18 лет, от 10 до 20 человек старше 60 лет. Большинство заложников, как утверждается, по-прежнему живы.

Израиль после нападения джихадистов начал операцию "Железные мечи" против джихадистов в секторе Газа. Заявляется о подготовке к наземной операции с целью разгрома ХАМАС. По данным палестинской стороны, в Газе с 7 октября погибли уже более трёх тысяч человек.

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