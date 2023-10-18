"Прицельно так". Первый украинский удар ракетами ATACMS

В ночь на 17 октября Украина впервые атаковала российскую цель на оккупированной украинской территории дальнобойными ракетами ATACMS. Этой целью стал аэропорт Бердянска, на котором базировались российские военные вертолеты. ATACMS в Киеве ждали давно и много раз просили США поделиться ими, пока в конце сентября, накануне визита Владимира Зеленского в Вашингтон, американские СМИ не сообщили, что Джо Байден все-таки согласился отправить в Украину "ограниченное количество" этих ракет.

После обнаружения обломков ракет (корпусов их двигателей) на месте удара по аэропорту Бердянска оказалось, что Украине были переданы старые версии ATACMS с дальностью действия 165 километров – а не 300, на что способны более современные ракеты этого типа. Как ни странно, это позволяет решить сразу две проблемы: снизить опасения США по поводу нанесения такими ракетами целей на территории России и нанести больший урон российским войскам на поле боя в Украине – старые версии ракет способны нести втрое больше суббоеприпасов, чем новые.

Слухи о том, что для удара по аэропорту Бердянска были использованы именно ракеты ATACMS, появились во вторник утром, в том числе об этом написал считающийся одним из самых достоверных российских источников новостей об авиационной составляющей войны, телеграм-канал Fighterbomber. Спустя несколько часов были опубликованы фотографии обломков двух ракет, из которых следует, что они были произведены в 1996 и 1997 годах, оснащены кассетной боевой частью, а также относятся к разновидности, не имеющей наведения по GPS и способной поражать цели на расстоянии примерно в сто миль.

О том, что Украина получит именно версии ATACMS с кассетной боевой частью, источники американских СМИ говорили еще месяц назад. Тогда у многих в Украине это вызвало разочарование: подобными ракетами сложно нанести серьезный урон зданиям и бетонным конструкциям, например мосту через Керченский пролив. От ATACMS многие ждали именно выполнения этой задачи с целью осложнить логистику российских войск на юге Украины.

Издание Politico, которое рассказывает о закулисной части процесса принятия решения о передаче Украине ATACMS, отмечает, что в США сочли приоритетной другую задачу, для которой подходят и старые версии ракет с дальностью полета в 165 км – воспрепятствовать наращиванию Россией войск и техники накануне осеннего наступления (признаки которого уже можно наблюдать в районе Авдеевки на Донецком направлении фронта).

Кассетные боеприпасы эффективнее всего показывают себя против скоплений живой силы противника и легкой не бронированной техники, в том числе авиационной. ATACMS, переданные Украине, как рассказал Радио Свобода военный эксперт Томас Тайнер, создавались в первую очередь для поражения советских аэродромов и систем противовоздушной обороны. Он отмечает, что в арсенале США они числились как "просроченные" и перед поставкой Киеву специалистам пришлось проинспектировать их и продлить "срок годности".

В июле 2023 года Украина уже получила от США кассетные боеприпасы для артиллерии калибра 155 мм, которые, по мнению экспертов, заметно увеличили потери армии РФ в личном составе. При этом они породили новую волну споров об этичности применения таких снарядов, поскольку из сотен суббоеприпасов, которыми они начинены, многие не взрываются и впоследствии могут представлять опасность для мирных жителей. Кассетные боеприпасы запрещены несколькими международными конвенциями, к которым, однако, не присоединились ни США, ни Россия, ни Украина.

Для военнослужащих, которые в ночь на 17 октября несли службу на аэродроме Бердянска, куда более серьезную опасность представляли собственные разлетающиеся во все стороны детонирующие боеприпасы, – это следует из 5-минутной видеозаписи, сделанной одним из них и опубликованной в интернете. На ней солдаты комментируют происходящее, отмечая, что удар произошел внезапно и был нанесен с большой точностью. Диалоги на видео, во время которых военные подсчитывают горящую технику, позволяют утверждать, что в результате попадания ракет были уничтожены или повреждены не менее 4-5 вертолетов, включая Ка-52, 2 Ми-8 и Ми-24. Силы специальных операций Украины, сообщившие, что удар был нанесен в рамках операции под названием "Стрекоза", во вторник писали о 9 уничтоженных вертолетах. По данным Генштаба ВСУ на утро среды, 18 октября, за минувшие сутки Россия потеряла 6 вертолетов.

– Сука, и оповещения ноль, уроды.

– Сегодня фЭбэры (сотрудники ФСБ, - прим. РС) говорили, что что-то ночью было.

– Рассказать-то сказали, это одно…

– Слушай, "кашку"(Ка-52, – прим. РС) пожгли походу.

– ***** [Ничего себе], прицельно так.

– ***** [Вот это] разбор полетов будет завтра…

– Восьмерочки (Ми-8), раз, два…

– Ни информации, ***, ни вывода, телефоны повесили и все.

– А вот это БК (боекомплект) уже пошел.

– Нифига себе, он туда отрабатывает, БК, прям по ним.

– (Считает горящие вертолеты) Раз, два, три, четыре…

– Там какая-то ***** [фигня] еще летит.

– Ну его **** [нафиг] (убегает).

Из разговоров за кадром также следует, что солдат оставили охранять аэропорт после удара несмотря на риски, связанные с детонацией боеприпасов. В конце съемки ее автор в панике бежит в палатку к своим сослуживцам, когда в его сторону летит сдетонировавшая ракета или снаряд и отмечает, что "нельзя было оставлять [на открытом пространстве] баки [с горючим]".

Из опубликованных утром 17 октября данных системы NASA FIRMS, предназначенной для выявления лесных пожаров, следует, что удар произошел в начале четвертого часа утра 17 октября и вызвал три очага пожара на земле. На месте были найдены обломки двух корпусов двигателей ракет ATACMS. Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео пуска трех ракет.

Спутниковые снимки аэропорта Бердянска после удара на момент публикации этого материала доступны лишь в низком разрешении. На них есть следы пожара и предполагаемые места попадания ракет, но отделить одно от другого на снимке такого качества затруднительно. Получению более качественных спутниковых фотографий мешает установившаяся над Бердянском облачная погода.

Могла ли Россия заранее защититься от атаки?

Последствия удара ракетами ATACMS по аэропорту Бердянска могут превзойти по своей разрушительности результат еще одной известной атаки, нанесенной ВСУ по авиабазе Саки в аннексированном Крыму 9 августа 2022 года, по основной версии – адаптированным для уничтожения наземных целей украинским противокорабельным комплексом "Нептун". Тогда, по разным оценкам, было уничтожено от 7 до 11 российских самолетов Су-24 и Су-30СМ.

С тех пор российские провоенные блогеры постоянно пишут о необходимости строительства бетонных укрытий для авиатехники на военных базах армии РФ. Как показывает атака на аэропорт Бердянска, их мольбы остались неуслышанными, несмотря на то, что СМИ уже месяц назад писали о решении США предоставить ракеты ATACMS Украине.

"Была ли атака неожиданной для российской армии? И да, и нет. "Да", потому что весь сентябрь были публикации в американских СМИ, что поставки этих ракет были согласованы. "Нет" – потому что ты все равно никогда не знаешь, когда их применят, куда они полетят, какая будет использована модификация–, – отвечает на вопрос Радио Свобода основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев. В CIT также отмечают, что сооружение укрытий требует больших ресурсов.

"По-хорошему, тут нужны капитальные сооружения. Что может сделать командование аэродрома, если даже оно прочитало новости и серьезно к ним отнеслось? Капониры быстро не построишь. Можно просить руководство перебазировать авиацию подальше, но вряд ли командование будет всерьез воспринимать такое "нытьё" со ссылкой на статью в Washington Post (это издание одним из первых со ссылкой на свои источники сообщило в сентябре о том, что США согласились передать Украине ракеты ATACMS, – прим. РС)", – говорят аналитики группы.

Особенности ATACMS с кассетной боевой частью

Во вторник российские телеграм-каналы также опубликовали фотографии найденных в аэропорту Бердянская суббоеприпасов, которыми начинены ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. В сочетании с тем фактом, что Украине были переданы ракеты первого поколения, это означает увеличение поражающей способности за счет уменьшения максимальной дальности полета ракеты, – говорит Руслан Левиев.

"У модификации, летающей на 300 километров и ориентирующейся по GPS, суббоеприпасов примерно в три раза меньше. У модификации, использованной для удара по аэропорту Бердянска, их около 900. При этом у них инерциальная система наведения, похожая на подобные в советских ракетах "Точка-У". Дальность различается именно потому, что переданные Украине ракеты тяжелее за счет дополнительных суббоеприпасов в боевой части, зато площадь поражения становится больше", – отмечают аналитики CIT.

Почему ATACMS называют "квази-баллистической" ракетой и тяжело ли ее перехватить?

"Это скорее жаргонный термин, который означает, что она может менять траекторию в полете, – отмечают в Conflict Intelligence Team, – У обычной баллистической ракеты есть "активный" участок траектории, когда она стартует. Потом двигатели отключаются и она летит по инерции. Так летает "Точка", например, а "Искандер" или ATACMS могут после запуска менять траекторию и маневрировать. . Инерциальная система наведения состоит из гироскопов и акселерометров. Она менее точна, чем GPS, но не подвержена воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Инерциальная система наведения состоит из гироскопов и акселерометров. Она менее точна, чем GPS, но не подвержена воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Основная неточность "набегает" именно за счет гироскопов по мере того, какое расстояние пролетает ракета. Чем дальше летишь – тем меньше точность, с GPS такой проблемы нет", – говорят в CIT.

Как устроен кассетный боеприпас ATAСMS и для каких целей он подходит?

"По сути, это летящая капсула, она раскрывается, из нее вылетают 950 суббоеприпасов, которые, падая на землю, взрываются, поражая цель. Подходит такая боевая часть для целей, рассредоточенных по сравнительно большой площади: авиабаз, позиций ПВО, легкой не укрытой техники, полевых складов боеприпасов и ГСМ, тренировочных и палаточных лагерей. Если человек находится внутри капитального бетонного строения, такой снаряд не причинит ему особого вреда. Это во многом такой же боеприпас, как DPICM, ранее переданные Украине, только он летит гораздо дальше", – говорит Руслан Левиев.

"Для чего он точно не подходит – это для разрушения капитальных строений, мостов, для ударов по железнодорожным узлам, если только в этот момент на станции не стоит поезд с топливом, боеприпасами или с военной техникой. Не получится и вывести ими из строя взлетно-посадочную полосу, как недавно Израиль сделал в аэропорту Алеппо", – отмечают эксперты CIT.

До Бердянска уже долетали дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow, которые есть у Украины, но они оснащены проникающей осколочно-фугасной боевой частью, которая подходит для "точечного" удара по той или иной цели. Аэропорт Бердянска с десятками расположенных на нем вертолетов оказался идеальной целью именно для кассетных ATAСMS.

Руслан Левиев также отмечает, что к кассетным ATACMS применимы те же международные конвенции об их запрете, что и к другим кассетным боеприпасам. "Их, например, нельзя применять по жилым массивам, даже если там находится военная техника. Стоит отметить, что сейчас больше мирных жителей подрываются не на неразорвавшихся суббоеприпасах, а на минах, например, на "лепестках". Процент неразорвавшихся суббоеприпасов у ATACMS составляет около 2%. Чем более старым является снаряд, тем этот процент больше", – говорит Руслан Левиев.

Насколько сложнее перехватить ATACMS?

"ATACMS будет перехватить сложнее, чем те же ракеты С-200, за счет того, что он может менять траекторию в полете. Теоретически, у России есть комплексы С-300ВМ, которые могут перехватывать такие цели, но их мало и они очень дорогостоящие", – говорят аналитики Conflict Intelligence Team.

Еще одно преимущество ракет ATCMS – простота их заряжания и совместимость с мобильными системами залпового огня HIMARS, которые уже есть у Украины – с той разницей, что в контейнер для "обычных" ракет их помещается 6, а в контейнер для ATAMS – всего две (в случае с использованием колесной машины M142 – одна).

Владимир Путин вечером во вторник уже осудил передачу Украине ракет ATACMS. "Если бы они не поставляли оружие, то они могли в будущем сказать: "ну вот, если мы все поставили что можем, тогда ситуация бы изменилась, но это привело бы к лишним жертвам, а мы такие молодцы – этого не сделали". Но они это сделали. А результата – не будет. Уже поэтому это ошибка", – заявил российский президент.

Украинские военные, в свою очередь, отмечают, что взлетавшие с базы в Бердянске вертолеты, особенно Ка-52, доставляли им множество проблем на линии фронта на южном направлении.

Будет ли для ВСУ весомым "результат", о котором, говорит Путин, во многом зависит от количества поставленных Украине ракет. По одной из версий, она получила их в количестве около 20 штук. Несмотря на то, что в радиус 165 километров от линии фронта не попадает большая часть аннексированного Крыма, у Украины остается большой выбор подобных аэропорту в Бердянске целей – в него, например, попадают военные авиабазы России в Джанкое и Мелитополе, основных городах, обеспечивающих российским войскам поддержание "сухопутного коридора" в Крым.