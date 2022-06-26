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На фоне саммитов G7 и НАТО в Германии и Испании прошли протесты

Демонстрация против НАТО, Мадрид, 26 июня 2022 года

Между тем на фоне саммита "Группы семи" в Эльмау в соседнем Гармиш-Партенкирхене прошли демонстрации. Их участники выступают за борьбу с изменением климата и опасаются эскалации войны Росси с Украиной. "Мы не позволим им уничтожить нашу планету и наше будущее", - отметила одна из митингующих.

Организаторы оценили численность собравшихся более чем в 1000 человек.

Демонстрация в связи с саммитом "семёрки" состоялась 25 июня и в столице земли – Мюнхене. По данным агентства dpa, на митинг пришли четыре тысячи человек вместо заявленных 20 тысяч. Устроители называли цифру в шесть тысяч. Причиной может быть аномальная жара в Германии, говорят организаторы.

Тем временем в Мадриде, в преддверии саммита Североатлантического союза несколько тысяч человек вышли на протест с требованием распустить НАТО и закрыть американские военные базы в Испании. Собравшиеся пришли с плакатами "Нет - НАТО, нет - войнам".

В Испании, как и в Германии, на протест вышло гораздо меньше людей, чем планировали организаторы – 2200 вместо 30 тысяч.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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