Джунгли не отступают. Алексей Цветков – о мировых проблемах

Два с половиной года назад я отрецензировал книгу американского историка и публициста Роберта Кейгана "Джунгли наступают снова", в которой он попытался диагностировать масштабный кризис, постигший, по мнению многих наблюдателей, весь западный мир, а учитывая его роль в нынешнем мироустройстве, и весь мир в целом. Этому кризису на сегодняшний день посвящена уже целая библиотека. Сколько врачей, столько и диагнозов, но, глядя на последующее развитие событий, трудно отрицать, что Кейган был ближе к истине, чем многие.

В самом кратком изложении мысль Кейгана заключалась в том, что по окончании Второй мировой войны, с учётом ошибок, допущенных после Первой, Соединенные Штаты взяли на себя роль гаранта европейского мира и согласия. В тени этого трансатлантического зонтика континент сумел добиться невиданного экономического взлета при соблюдении относительного социального согласия и при практическом отсутствии военных конфликтов, сотрясавших Европу на всем протяжении её истории. Европейский союз, к которому Америка относилась не как к конкуренту, а как к другу и союзнику, – один из самых ярких примеров этого симбиоза.

Но в какой-то момент эта гарантия стала ослабевать, а затем и сходить на "нет", в значительной мере по причине внутренних проблем США. Книга Кейгана вышла в годы президентства Дональда Трампа, которому было свойственно отталкивать союзников и выискивать положительные стороны в деспотических режимах. Но Трамп сошёл с политической арены год назад, и становится всё очевиднее, что он был лишь одним из ярких симптомов, но далеко не диагнозом.

Наиболее оптимистичные из числа диагностов полагали, что президент Джо Байден, ветеран умеренного крыла Демократической партии, если и не наладит всё, что было до него испорчено, то по крайней мере вернет страну на курс реабилитации. Если говорить напрямую, то он собственно и был выдвинут кандидатом в президенты в роли своего рода "не-Трампа", и именно таким его видели многие из независимых избирателей, которые в других обстоятельствах могли бы голосовать и за республиканцев. Но Байдену, ввиду формирования в партии сильного левого крыла, пришлось самому сдвинуться влево. Главной же проблемой неожиданно оказалось не это, а внешняя политика, в которой Байден, ввиду своего полувекового опыта, в том числе в сенатском комитете по внешним сношениям, считался экспертом.

Его фактический внешнеполитический дебют, молниеносный и полный вывод американского контингента из Афганистана, обернулся безусловной неудачей. Даже если ведомства разведки, по словам Байдена, почти гарантировали, что немедленного коллапса не будет, политическая ответственность за такой провал лежит на президенте. В числе последствий – беспорядочная эвакуация, но ещё и тысячи людей с их семьями, сотрудничавшие с прежним правительством и с американцами, а теперь скрывающиеся от талибов и собственными силами пытающиеся выбраться из страны. Афганистану угрожает голод, афганским женщинам полурабское положение, а Европе – новый огромный поток беженцев, грозящий дестабилизацией. Аргумент о человеческих потерях, которые несет в Афганистане Америка, был несостоятельным. А тех 2 тысяч военнослужащих, которых США там держали, по общему мнению, было достаточно, чтобы предотвратить коллапс, в конце концов, держит же Вашингтон 25 тысяч человек в Корее с начала 1950-х!

Но у этого решения было ещё одно крайне неприятное сопутствующее обстоятельство: союзники по НАТО, у которых тоже были контингенты в Афганистане, узнали о планируемой эвакуации фактически в последний момент, в отсутствие сколько-нибудь серьёзных консультаций, и восприняли это как пощечину. Напомню: это те самые союзники, которые пришли на помощь, когда США в 2001 году впервые за всю историю Североатлантического союза привели в действие пятую статью его устава, согласно которой агрессия против одного из членов рассматривается как нападение на всех. А теперь, когда в них отпала нужда, от них фактически отмахнулись.

Это был первый, но не единственный пренебрежительный жест Байдена в сторону НАТО. После этого США, опять же не озаботившись консультациями, заключили с Австралией и Великобританией союз AUKUS, направленный против Китая. Особая обида была нанесена Франции, с которой Австралия без предварительного уведомления разорвала контракт на поставку дизельных подводных лодок, заказав у Америки атомные. Гнев Парижа оказался настолько силен, что были отозваны французские послы в Вашингтоне и Канберре. Даже если всё это были необходимые меры, то президенту сверхдержавы положено бы знать, что относиться к ближайшим союзникам как к назойливым иждивенцам недопустимо. Именно на Байдена возлагали надежды, что он наладит отношения с европейцами, подорванные подобным подходом Трампа.

Можно было бы постараться не усугублять того, что и так плохо

Если взглянуть на глобус, то понятно: проблемные ситуации возникают одна за другой, и если раньше можно было рассчитывать, что США сыграют эффективную роль в разрешении хотя бы некоторых противоречий, сегодня это уже не утешение. В Латинской Америке, которая ещё десяток лет назад могла гордиться экономическими и социальными успехами, к власти приходят левые и правые популистские режимы, и даже самые успешные государства, вроде Чили или Перу, содрогаются до основания. Европейский союз, еще не успевший оправиться от Брекзита, не в силах справиться с Польшей, провозгласившей приоритет собственных законов над европейскими. И, конечно же, есть проблемы покрупнее, практически экзистенциальные: шаги Беларуси и России, направленные на дестабилизацию ЕС и Украины, ядерная гонка в Иране, чреватая войной на Ближнем Востоке, и демарши Китая в отношении Тайваня. Китай к тому же обзавелся самым крупным в мире военно-морским флотом и, по некоторым сведениям, обошел США в области ракетной техники и искусственного интеллекта. И всё это на фоне пандемии, которая пока не собирается останавливаться.

Байден, конечно же, не несёт ответственности за большую часть вышеперечисленных бед, президент США получил этот мир в том виде, в каком он был на момент его прихода к власти, а свертывание американской международной политики началось не при нем и даже не при Трампе. Но можно было бы постараться не усугублять того, что и так плохо.

У Фёдора Достоевского есть небольшая повесть "Село Степанчиково и его обитатели", которая не в первый раз кажется мне бездной метафорического смысла. Речь в ней, напомню, идёт о появлении в этом селе претенциозного и самовлюбленного реформатора, Фомы Фомича Опискина, который приводит в ужас своими нововведениями и крестьян, и помещика. При этом сам помещик, отставной гусар Ростанев, возлагает надежды на приезд некоего господина Коровкина, которого он повстречал где-то в дороге и который показался ему разумным и дельным человеком. Коровкин действительно в конце концов прибывает, но он совершенно пьян и не в состоянии предложить ничего разумного и дельного, надежды рушатся.

Идеальных метафор не бывает, и эту тоже не следует перегружать смыслом. Байден, конечно же, основные надежды возлагает на свою внутреннюю политику, которая у электората всегда в центре внимания. Но и там ему пока не сопутствует особый успех. В любом случае, сверхдержаве от внешней политики спрятаться некуда, более того, полномочия президента в этой области шире и достижения должны быть заметнее. Однако успехи байденовской администрации на мировой арене пока заставляют желать лучшего.

Алексей Цветков – публицист и политический комментатор



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