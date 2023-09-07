"ЕБТ": Учителя получают меньше водителей и другие проблемы школ РФ

Учителя получают меньше водителей, более четверти школ требуют ремонта, в некоторых до сих пор нет отопления, водопровода и канализации. Об этом говорится в исследовании проекта "Если быть точным".

По официальным данным, в 2023 году в первый класс пошли порядка двух миллионов детей – это максимум за последние 20 лет. При этом в школах сохраняется переполненность: ещё в прошлом году в одну тюменскую школу набрали 40 первых классов – примерно по тридцать учеников в каждом. В среднем, в городских школах в одном классе числится 28 человек, в сёлах – 13. Шестая часть российских учеников учится во вторую смену. От неё ещё несколько лет назад призывал отказаться президент России Владимир Путин.

По российским нормативам 2010 года, которые по неизвестной причине отменили в 2014 году, в классе должно быть не более 25 учеников. На основании этого журналисты "ЕБТ" подсчитали, что сейчас в школах России не хватает 900 тысяч мест.

Во многих школах – недостаток учителей. По действующим нормам недельная нагрузка школьного учителя должна составлять 18 часов. Однако около половины учителей работают по 30-40 часов и ещё берут десять часов репетиторства. Работать с перегрузкой их вынуждает низкая зарплата: по последним данным Росстата от 2019 года, средняя ставка российского учителя – 227 рублей в час. Это меньше, чем ставка квалифицированного рабочего, дальнобойщика или проводника в поезде.

"ЕБТ" также проанализировал данные о состоянии зданий школ. В 2022 году в капитальном ремонте нуждались 27% из них, в аварийном состоянии находились меньше процента (но в отдельных регионах эта доля превышает 5%). При этом в статистику попадают далеко не все требующие ремонта школы, отмечает проект.

Канализации до сих пор нет в шести тысячах школ, водопровода – в 5,6 тысячи, центрального отопления – в пяти тысячах. Такие школы, по данным "ЕБТ", есть даже в Москве.