"Чтобы дети не разбежались". Почему в России не хватает учителей

Накануне 1 сентября в российских школах педагогов гораздо меньше, чем положено по трудовым нормативам. Пока проблема решается с помощью переработок и снижения требований к образованию школьных учителей.

Полторы ставки

По данным сервиса "Авито.Работа", за год предлагаемая в вакансиях учителей средняя зарплата выросла почти вдвое: сейчас это 65 тысяч рублей в среднем по России. Но во множестве регионов даже за неделю до 1 сентября местные власти говорят о нехватке педагогов в школах: в Томске, Ханты-Мансийском автономном округе, на Кубани, в Калининграде и других.

Проблема нехватки педагогов отсутствует только в Москве

– По официальным данным, в регионах нехватка учителей обычно оценивается в 2-5 процента в зависимости от региона. На практике проблема острее, так как нехватку учителей часто искусственно сокращают за счет увеличения нагрузки. А часто и за счет понижения качества образования, когда один учитель может вести сразу несколько совершенно разных предметов (особенно часто бывает в сельских школах). Причины нехватки банальны – низкие зарплаты, плохие условия труда, бюрократизм и отсутствие свободы, которые отталкивают особенно молодых людей от работы в школах, – рассказывает руководитель "Альянса учителей" Даниил Кен.

Проблема нехватки педагогов отсутствует только в Москве: собеседник Радио Свобода в одной из столичных школ рассказывает, что сталкивался с ситуацией, когда в школу набрали слишком много работников. Им приходилось искусственно придумывать нагрузку, дабы не проводить сокращения в коллективе.

Высокие зарплаты платят педагогам в Москве, Московской области, Краснодарском крае, и нефтегазовых регионах. Чаще всего в вакансиях московским учителям предлагают 80 тысяч рублей в месяц. В конце 2022 года, по данным столичной мэрии, в среднем московскому педагогу платили 125 тысяч рублей. Связано это с тем, что в Москве, как и в целом по России, учителя часто работают больше положенного.

– С точки зрения статистики всё в порядке, потому что государство не видит проблемы в том, что учителя, чей труд связан с большими эмоциональными нагрузками, работают на полторы ставки, – рассказывает учитель из Нижегородской области.

Учитель закрывает дверь и что-то говорит детям, занимая их время

Недобор учителей не является катастрофическим. 1 сентября школы откроются по всей России, родители смогут отправить туда детей, а сами идти на работу. Так что проблема не воспринимается обществом как критическая, снижение качества образования – не одномоментная и не всегда очевидная тенденция.

– Полная ставка учителя – это 18 уроков в неделю. На практике они ведут до 40. Как классные руководители ещё занимаются решением множества вопросов, связанных с детьми. В такой ситуации ни о какой подготовке к урокам, повышении педагогической квалификации не может идти речь: звенит звонок, учитель закрывает дверь и что-то говорит детям, занимая их время, – рассказывает учительница из Удмуртии.

По данным, опубликованным Росстатом в конце 2022 года, в школах было 72 тысячи 267 незакрытых вакансий.

Школу нужно кардинально менять, в том числе с точки зрения управленческой модели

– Учителя для качественной работы должны вести 18-20 уроков в неделю, а сейчас ведут по 27-36 часов. В стране 1,2 миллиона учителей, значит, чтобы решить проблему, нужно найти ещё до 500 тысяч! Но обычно говорят о кадровом голоде в 1-3 процента, потому что подсчитывают число незакрытых вакансий, о которых сообщают директора. То есть о тех случаях, когда уроки совсем не проводятся, либо их ведет кто-то постоянно на замене: часто детям просто дают задание прочитать страницы из учебника и смотрят, чтобы они не разбежались. Можно прогнозировать, что кадровая ситуация будет ухудшаться в регионах с развитым рынок труда. Школу нужно кардинально менять, в том числе с точки зрения управленческой модели. Сейчас она похожа на армию: учителям спускают через директора массу бессмысленных задач и принуждают выполнять. Нет ни доверия к учителю, ни уважения. Прежде всего, нет уважения со стороны чиновников, – рассказывает собеседник Радио Свобода в профсоюзе "Учитель".

По словам собеседников Радио Свобода, чаще всего учителя из школ уходят в репетиторы: особенно востребованы учителя русского, математики и английского, так как всегда могут заработать на подготовке детей к ЕГЭ. Учителя могут применить себя как работники различных сервисов, так как обладают серьезным опытом коммуникации с людьми. Преподаватели математики и естественных наук – устроиться на инженерные или лаборантские вакансии.

С ними вместе жить

Профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина оценивает нехватку учителей в школах в 10-15 процентов. Она рассказала Радио Свобода, что одна из причин нехватки педагогов то, что российские власти не подготовились к росту рождаемости, который произошел в России во второй половине 2000-х годов. Больше педагогов для школ стоило начинать готовить, столкнувшись в 2010-х годах с нехваткой мест в детских садах. Кроме того, в России существует большая миграция из сел в города и из небольших городов в мегаполисы, а также из менее успешных регионов – в более успешные. Государственная школьная система не успевает трансформироваться вместе с миграционными потоками.

Он прекрасно прививает детям тезис "Мы русский, с нами Бог"

– Наиболее остро проблема стоит в маленьких городах и селах, там практически не остается специалистов. Никакие стимулирующие программы вроде "Земского учителя" не привлекают в профессию в должной мере. Дефицит страшнейший: знаю школу, где литературу вела строитель по специальности. Молодых педагогов не привлекают поселки, в которых нет никаких благ. Молодым в поселках скучно, а учителям в возрасте не хочется туда ехать из-за плохого обеспечения медицинскими учреждениями, – рассказывает учительница из Удмуртии.

– Знаю ситуацию в деревенской школе, где директор не может найти учителя по биологии и химии – вообще. История становится пропагандистским предметом, поэтому найти учителя истории сейчас проще всего. Знаю человека, который преподает детям историю по книгам Фоменко! Кому какая разница? В конкурсах и патриотических акциях его ученики участвуют, он прекрасно прививает детям тезис "Мы русские, с нами Бог", – добавляет учитель из Нижегородской области.

Абанкина отмечает, что в России кардинально сократилось количество педагогических вузов в регионах. Многие их них в небольших городах стали филиалами университетов широкого профиля. Специализированные педагогические вузы остались в крупных городах: но закончив вуз в мегаполисе, их выпускники не стремятся уезжать в маленькие населенные пункты.

Я остаюсь в школе, потому что считаю, что могу доносить до детей гуманистические взгляды и ценности

Для борьбы с кадровым голодом в школы принимают на работу людей без высшего образования: по данным Министерства образования, сейчас в Москве таких учителей 1 процент, а, например, в депрессивной Тверской области – 18 процентов. В вузы намерены приглашать студентов-старшекурсников педагогических вузов и усилить педагогические программы в колледжах.

Развитие системы педагогических колледжей Абанкина считает возможным вариантом решения проблемы. Колледжи есть в небольших городах, если человек его закончил на своей малой родине, вполне возможно, он согласится работать в местной школе, не будет стремиться переехать в мегаполис.

– Я остаюсь в школе, потому что считаю, что могу доносить до детей гуманистические взгляды и ценности. Дети вырастут, с ними мне потом жить в одном поселке, – говорит учитель из Нижегородской области.