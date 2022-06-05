Еда и война. Как ограничения и санкции влияют на рынок продовольствия

Вторжение России в Украину имеет экономические последствия для всего мира. Не в последнюю очередь это видно по нехватке продовольствия. Обе страны являются ключевыми поставщиками сельскохозяйственной продукции, а продолжающийся конфликт сильнее высвечивает хрупкость глобальных цепочек поставок продовольствия: оба важных игрока по сути на время уходят с рынка.

До войны, в 2021 году, Россия и Украина заняли лидирующие позиции в мире по экспорту ячменя, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и подсолнечного масла. Обе страны обеспечивали почти 30 процентов мировых поставок пшеницы. Россия экспортировала 17 процентов мировой пшеницы, а на Украину приходилось 20 процентов мирового урожая рапса. Нынешняя ситуация привела к ограниченным поставкам и, как следствие, к росту цен, что в полной мере в мире станет ощутимым не сразу.

Закрытые порты

Военная стратегия России включает блокаду портов, которые являются жизненно важными для экспорта украинского продовольствия. 10 мая президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с надвигающимся продовольственным кризисом и обратился к международным лидерам с призывом принять незамедлительные меры по прекращению блокады портов, чтобы позволить украинской пшенице попасть на международные рынки.

Поскольку жизненно важные порты заблокированы, Украина вынуждена пользоваться железной дорогой при экспорте продукции своих предприятий, а также портами на реке Дунай (хотя они не всегда доступны). За последние три месяца с начала войны из портов Украины так и не удалось вывезти за рубеж около 25 млн тонн зерна.

В ответ министры иностранных дел "Большой семерки" встретились в Германии, чтобы обсудить проблемы транспортировки зерна, заявив, что вторжение России в Украину "вызвало один из самых серьезных продовольственных и энергетических кризисов в новейшей истории", который теперь ставит под угрозу беднейшие страны мира.

Западные санкции и нехватка продовольствия

Несмотря на блокаду украинских портов, Россия не остановила экспорт зерновых через Черное и Азовское моря. Президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства в Москве, что в этом году в стране ожидается рекордный урожай пшеницы. Однако санкции, введенные после того, как Россия начала войну, заблокировали логистику и платежи, что затрудняет многие транзакции, а в некоторых случаях делает их невозможными.

Санкции также могут остановить импорт из России важнейших товаров, таких как пестициды и семена. Это может привести к снижению урожайности и некачественному урожаю.

Глобальная нехватка продовольствия означает, что выросли цены. При этом цены на все категории продуктов питания росли и без войны, начиная с конца 2020 года. При этом мировые рынки зерновых и растительных масел, на которых Украина и Россия играют значительную роль, оказались в числе наиболее пострадавших. Индекс цен на продовольствие, который публикует Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, зафиксировал рекордно высокий уровень цен в марте 2022 года, когда он был на 12,6% больше, чем в феврале. После начала войны при этом индекс достиг самого высокого уровня с момента его появления в 1990-х годах.

Все это создает угрозу продовольственной безопасности в странах, которые и без того экономически уязвимы и сильно зависят от российской пшеницы. Речь идет о странах Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии.

Алекс Смит, аналитик по пищевым продуктам и сельскому хозяйству из Брукингского института, говорит, что Ливан, например, получает из Украины около 50 процентов всей импортируемой этой страной пшеницы. Ливан сейчас переживает один из самых тяжелых экономических кризисов в мире.

Африканские страны, которые уже переживали продовольственный кризис во время пандемии COVID-19 и стихийных бедствий в ряде стран (засухи, наводнения и оползни), теперь борются с нехваткой продовольствия и стремительным ростом цен.

Мировые лидеры резко осудили использование Россией экспорта зерна в геополитике. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 24 мая во время Всемирного экономического форума в Давосе, что, помимо бомбардировок украинских зерновых складов, Москва в качестве шантажа вводит ограничения и на экспорт собственных продуктов питания. "Это использование голода и зерна для получения власти", – сказала она.

В ходе дебатов в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли потребовал, чтобы мировые лидеры приняли немедленные меры и добились разблокирования черноморских портов, чтобы помочь 276 миллионам человек во всем мире, которым грозит голод. Он добавил, что если меры не будут приняты в ближайшее время, "последствия бездействия будут ощущаться во всем мире еще долгие годы".

Запрет на экспорт в Среднюю Азию

В марте Россия временно запретила экспорт зерна в страны – участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Казахстан, Киргизию и Армению – до июня. Беларусь, которая также является членом ЕАЭС, под запрет не попала.

В ответ Казахстан запретил экспорт пшеницы своим соседям из Центральной Азии . Казахстан является крупным производителем пшеницы, но он также импортирует пшеницу из России для внутреннего потребления и для перепродажи в другие страны, такие как Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан. Эти страны получают около 90 процентов своего импорта пшеницы из Казахстана.

Помощь и возможные решения

23 мая в Пентагоне сообщили, что около 20 стран объявили о новых пакетах помощи в сфере безопасности для Украины. Дания обязалась направить в Украину пусковые установки Harpoon и противокорабельные ракеты, которые могли бы помочь прорвать блокаду и обеспечить выход грузов с продовольствием в море.

ЕС, со своей стороны, заявляет, что намерен построить сухопутный коридор к польским портам Балтийского моря. План был озвучен комиссаром блока по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским во время конференции, проведенной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН 10 мая. Войцеховски упомянул порты в Гданьске и Гдыне как наиболее вероятные варианты для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.