Война и голод. Кто и как может разблокировать украинские порты

Мировой рынок продовольствия на грани коллапса. Биржевые цены бьют исторические рекорды. Слово "голод" все чаще произносится политиками и попадает на первые полосы мировых изданий. В качестве главной причины называют развязанную Россией войну против Украины.

Обе страны входят в пятерку крупнейших экспортеров зерна: Россия на первом месте, Украина – на пятом, после ЕС, Австралии и США. Во время войны российская армия блокировала украинские порты на Черном море, которые использовались для экспорта зерна. Попытки перенаправить его по железной дороге в Польшу привели к серьезным транспортным проблемам. Тысячи вагонов с украинским экспортом – в том числе, растительным маслом – скопились на железнодорожном переходе, который не справляется с потоком грузов.

Украинцам удается вывозить десятую часть того, что они могли бы экспортировать

Проблема усугубляется еще и тем, что в Польше другая ширина железнодорожной колеи, и вагоны приходится "переобувать" на границе. В результате украинцам удается вывозить десятую часть того, что они могли бы экспортировать – и экспортировали годом ранее. Поставки продовольствия из России на мировой рынок пока идут, хотя они сталкиваются с логистическими проблемами и сложностями с оплатой, вызванными международными санкциями.

В марте-апреле восполнить дефицит зерна попытались такие крупные производители зерна, как Индия, США и Бразилия. Экспорт пшеницы из Бразилии за первые три месяца намного превысил экспорт за весь прошлый год. Индия за тот же период отправила 8 с половиной миллионов тонн, что сделало ее восьмым в мире экспортером зерна. США впервые за последние четыре года отправили сухогрузы с кукурузой в Европу.

Но компенсировать вынужденный уход Украины с мирового рынка все эти дополнительные поставки не смогли. Более того, новые торговые маршруты открывались уже с другой, гораздо более высокой ценой доставки. И все же о голоде тогда говорили куда реже, чем теперь.

На хороший урожай там уже мало кто рассчитывает

В мае картина резко изменилась. Засухой накрыло крупнейших производителей зерна, не участвующих в войне – Индию, Бразилию, Канаду, Францию. В результате Индия ввела ограничения на экспорт пшеницы. В США в крупных сельскохозяйственных регионах обратная ситуация: фермеры не могут использовать тракторы из-за излишней сырости. Для урожая озимой пшеницы индекс погодных условий, который подсчитывает министерство сельского хозяйства США, упал за год с 50 процентов до 30. На хороший урожай там уже мало кто рассчитывает.

Проблемы с зерном, в свою очередь, бьют по производителям мяса. Фермеры по всему миру – от Китая до Аргентины – повышают цены. Однако и рекордная стоимость мясной продукции часто не может компенсировать потери от выросших цен на корма. В результате производители забивают скот и сокращают поголовье, чтобы не обанкротиться. В перспективе это приведет к дефициту на рынке и еще более стремительному росту цен.

Одним словом, возврат украинского продовольственного экспорта, прежде всего зерна и подсолнечного масла, для беднейших стран, которые не могут себе позволить покупать еду по нынешним ценам, – это уже вопрос жизни и смерти. Война в Украине может привести к голоду более 13 миллионов человек в Латинской Америке и странах Карибского бассейна. Такой прогноз дает Всемирная продовольственная программа ООН в заявлении о последствиях войны для ситуации с продовольствием в мире.

"В период с декабря 2021-го по март 2022 года в Латинской Америке и Карибском бассейне число людей, страдающих от отсутствия продовольствия, увеличилось более чем на 500 тысяч, поскольку регион изо всех сил пытается справиться с последствиями COVID-19", – отмечает региональный директор Всемирной продовольственной программы по Латинской Америке и Карибскому бассейну Лола Кастро. По ее оценке, если конфликт в Украине не утихнет, число страдающих от недостатка продовольствия может возрасти с нынешних 9,3 миллиона до 13,3 млн человек, миллионы людей могут оказаться в нищете и голоде.

18 мая директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли публично обратился к Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты Украины для вывоза зерна. По его словам, "блокада портов будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, что повлечет голод и дестабилизацию государств, а также массовую миграцию".

Путин до ответа не снизошел. Но 19 мая тему голода прокомментировали два российских чиновника. Сначала помощник Путина, экс-министр экономики Максим Орешкин спрогнозировал глобальный голод "к осени или концу года". Его основной причиной он назвал неконтролируемую эмиссию доллара США во время пандемии.

А потом уже замглавы российского МИД Андрей Руденко ответил директору Продовольственной программы ООН. Он заявил, что прежде чем Россия разблокирует украинские порты, Запад должен отменить антироссийские санкции. Прозвучало это довольно цинично, поскольку ни ООН, ни беднейшие страны, в которых и разразится гуманитарная катастрофа, никакого отношения к санкциям не имеют. А те страны, которые имеют, ждет, в худшем случае, продовольственная инфляция.

Для разблокировки украинских портов, по оценке военных экспертов, достаточно 20-25 ракет

На этом история не закончилась. В тот же день, 19 мая, стало известно, что США рассматривают возможность поставить Украине стоящие на вооружении НАТО противокорабельные ракетные комплексы Harpoon и Naval Strike Missile (NSM). Первые – морского базирования с дальностью поражения до 300 километров. Вторые могут запускаться наземными пусковыми установками и способны поражать цели в радиусе до 250 километров. Для разблокировки украинских портов, по оценке военных экспертов, достаточно 20-25 ракет.

Если это действительно произойдет, российский Черноморский флот, ради которого в значительной степени и затевалась аннексия Крыма, перестанет быть столь уж грозной боевой силой. В результате ракетных ударов могут погибнуть сотни или тысячи российских моряков. России же угрожает перспектива окончательно превратиться в глазах всего мира "империю зла", которая пыталась спровоцировать голодную смерть 13 миллионов человек (таковы оценки ООН).