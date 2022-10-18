"Единая Россия" отказалась голосовать за отсрочку для многодетных отцов 

Думская фракция "Единой России" почти в полном составе отказалась голосовать за предоставление отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми и отцов детей-инвалидов. Среди депутатов от партии власти лишь трое воздержались, остальные и вовсе не приняли участие в процедуре голосования.

Сообщается, что за поправки об отсрочке выступили 110 депутатов от партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".

Таким образом Госдума не закрепила законодательно освобождение от мобилизации многодетных отцов и отцов детей-инвалидов, хотя Минобороны РФ ранее заявляло, что их призывать не будут. С таким заявлением, в частности, выступал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. При этом во вторник в Госдуме он также не проголосовал за соотвествующие поправки.

Согласно действующему законодательству, отсрочка от мобилизации полагается россиянам, имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации" для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.

Среди тех резервистов, кто может избежать мобилизации, власти называли, в частности, многодетных отцов. При этом в сентябре в городе Сухой Лог Свердловской области призвали 29-летнего Михаила Соколова, отца четырех несовершеннолетних детей. В начале октября в Екатеринбурге мобилизовали39-летнего Романа Дверникова, отца трёх детей младше 14 лет. Также в Екатеринбурге призвали в армию 28-летнего мужчину, у которого двое детей и жена на 27-й неделе беременности. Самый резонансный случай произошел в Якутии, где мобилизовали отца пяти несовершеннолетних детей. Позднее он вернулся домой.