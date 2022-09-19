"Единая Россия" предложила давать академотпуск воюющим студентам

"Единая Россия" предложила Министерству просвещения и Министерству образования и науки давать студентам, участвующим в военном вторжении в Украину, академический отпуск. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.
По утверждению депутата Госдумы Артема Метелева, с весны 2022 года для военнослужащих приостановили предоставление академических отпусков. Он считает, что это ограничивает их право на получение образования в заочной форме.
Ранее стало известно, что в городах Ростовской области появились объявления и крупные баннеры с рекламой "ЧВК Вагнера", в том числе и рядом с высшими учебными заведениями. СМИ связывают эту частную военную компанию с близким к президенту России Владимиру Путину петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. По российскому законодательству частные военные компании запрещены.
- Власти России неоднократно заявляли, что не собираются объявлять всеобщую мобилизацию. При этом правозащитники из многих регионов России отмечают, что в России идет скрытая мобилизация. Так, в регионах создают именные военные батальоны. О создании таких батальонов объявили в Приморском крае, Ленинградской, Курской, Нижегородской, Тюменской, Оренбургской областях, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае, Чувашии. Чаще всего в батальоны набирают мужчин до 50 лет, в том числе без боевого опыта. Им обещают платить от 200 тысяч рублей в месяц.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что главы российских регионов должны провести "самомобилизацию" и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине, не дожидаясь объявления Кремлем военного положения. По мнению главы Чечни, если каждый регион подготовит хотя бы одну тысячу добровольцев – "вопрос решения задач спецоперации можно было бы закрыть в самый короткий срок". Его идею поддержали губернаторы четырех регионов России.
- О том, что Кремль усиливает скрытую мобилизацию, говорится в аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW). В частности, авторы предполагают, что российские власти решили отказаться от идеи оградить жителей ряда регионов от вербовки в Украину, в первую очередь речь идет о Москве.
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