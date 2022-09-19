"Единая Россия" предложила давать академотпуск воюющим студентам

"Единая Россия" предложила Министерству просвещения и Министерству образования и науки давать студентам, участвующим в военном вторжении в Украину, академический отпуск. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

По утверждению депутата Госдумы Артема Метелева, с весны 2022 года для военнослужащих приостановили предоставление академических отпусков. Он считает, что это ограничивает их право на получение образования в заочной форме.

Ранее стало известно, что в городах Ростовской области появились объявления и крупные баннеры с рекламой "ЧВК Вагнера", в том числе и рядом с высшими учебными заведениями. СМИ связывают эту частную военную компанию с близким к президенту России Владимиру Путину петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. По российскому законодательству частные военные компании запрещены.