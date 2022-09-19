В Ростовской области листовки "ЧВК Вагнера" расклеены у вузов

В городах Ростовской области появились объявления и крупные баннеры с рекламой "ЧВК Вагнера" . СМИ связывают эту частную военную компанию с близким к Владимиру Путину петербургским бизнесменом Евгением Пригожины. По российскому законодательству частные военные компании запрещены.

За последние несколько дней в людных местах города появились листовки с призывом войти в состав "ЧВК Вагнера", рассказали Кавказ.Реалии в новочеркасском отделении партии "Яблоко". Объявления расклеены рядом с несколькими вузами.

Указанный в объявлении мобильный номер, судя по приложению для определения номеров, записан у других абонентов как "Вагнер".

"Если учитывать сведения о вербовке в исправительном учреждении Новочеркасска, это вызывает большие вопросы. Санкционирована ли подобная агитация в администрации города? В курсе ли местное руководство ФСИН о подобном наборе и, если да, то почему бездействует?", - отметили в партии "Яблоко", напомнив, что наемничество является уголовным преступлением.

Баннеры с аналогичной рекламой "ЧВК Вагнера" появились и в Ростове, рассказали Кавказ.Реалии активисты. В разных местах города размещены объявления с аналогичным фото, текстом и номером для связи. Такие же листовки развешаны и в Батайске.

В начале сентября Евгений Пригожин и командир неофициального формирования Дмитрий Уткин, известный как "Вагнер", посетили как минимум две колонии в Ростовской области, где занимались вербовкой заключенных для участия в войне. Позже появилось и видео предположительно с ним.

Пригожин также известен дружбой с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

16 сентября Рамзан Кадыров заявил, что главы российских регионов должны провести "самомобилизацию" и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине, не дожидаясь объявления Кремлем военного положения.