"Единая Россия" сохраняет в Думе конституционное большинство

Партия "Единая Россия" по итогам прошедших 17-19 сентября выборов в Госдуму сохранит конституционное большинство.

После подсчёта более 85 процентов бюллетеней "ЕР" получает почти 50 процентов голосов по партийным спискам. Кроме того, 195 представителей партии, по данным ЦИК, лидируют по одномандатным округам. В совокупности это даёт примерно 315 из 450 мандатов в новой Госдуме. Это меньше, чем было у "Единой России" раньше, но больше, чем необходимые для конституционного большинства 300 мест.

На втором месте КПРФ - у неё около 19 процентов голосов по федеральным спискам, а представители партии лидируют в 15 одномандатных округах. КПРФ удалось выиграть выборы, по предварительным данным, в трёх регионах - Якутии, Хабаровском крае и Ненецком автономном округе.

По одномандатным округам в Думу также проходят несколько кандидатов от "Справедливой России" и по одному от нескольких партий, включая "Яблоко" - речь идёт о Сергее Митрохине, баллотирующемся по Центральному округу в Москве. Однако неясно, удержит ли он лидерство, поскольку ещё не опубликованы результаты электронного голосования.

По партийным спискам в Думу, набирая более 7 процентов голосов, проходят также ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду". Пока неясно, появится ли в Думе пятая партия - "Новые люди" после обработки 86 процентов бюллетеней преодолевают 5-процентный барьер, однако их запас небольшой - у них 5,31 %.

Отсутствие официальных данных об электронном голосовании в Москве вызвало критику независимых наблюдателей и оппозиции, которая подозревает власти в фальсификациях - без учёта электронного голосования в ряде округов лидируют кандидаты, поддержанные "Умным голосованием" Алексея Навального, с его же учётом, как ожидается, они уступят провластным кандидатам.