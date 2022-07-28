По итогам весенней сессии Госдумы общая доля голосов, отданных депутатами против законопроектов, составила 1,4 процента, за – почти 76 процентов. Депутаты стали голосовать "за" ещё чаще, чем раньше. Об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры России.

В осеннюю сессию 2021 года депутаты голосовали "за" значительно реже — в 62 процентов голосований. Больше всего увеличилась лояльность фракции "Единая Россия" – на 16 процентных пунктов, доля их голосов "за" составляет почти 80%, "против" – всего 1%. Чаще всех с законопроектами соглашался Алексей Канаев, представляющий Вологодскую область, — в 88 процентах своих голосований.

Доля голосов "против" всех депутатов снизилась с 2,4 до 1,4 процента. Чаще остальных предложенные законопроекты не одобряли члены фракции КПРФ – почти 4 процента всех их голосов отдано "против". Коммунисты заняли первые 39 мест депутатов Госдумы, реже других поддерживающих законопроекты. Лидер среди них – Вячеслав Мархаев, доля его голосов "против" превышает 7 процентов.

Также эксперты ЦПК подсчитали, кто больше всех пропускает заседания Госдумы. Валентина Терешкова и Джашарбек Узденов не голосовали ни разу "по медицинским показаниям", отмечается в докладе.

Кроме них, почти 94 процента пленарных заседаний пропустил депутат от "Единой России" Дмитрий Саблин – по наблюдениям аналитиков, он "много времени" проводил в самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Эксперты отмечают, что в дальнейшем депутаты будут всё реже уклоняться от голосования по законопроектам. Отсутствие позиции в современных условиях может быть интерпретировано как позиция "против", уточняют авторы доклада.