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Исследователи доказали фальсификацию 1,2 миллиона голосов избирателей на выборах в Думу

Группа наблюдателей, действовавших по просьбе издания "Медуза", установили фальсификацию 1,2 миллиона голосов избирателей в 12 регионах на выборах в Госдуму в 2021 году. Если предположить, что пропорция сохраняется в других регионах, можно считать, что вброшено было до 17 миллионов голосов. Об этом говорится в расследовании редакции.

На избирательных участках во время выборов в сентябре 2021 года стояли видеокамеры, к которым не было свободного доступа. В распоряжении "Медузы" оказалось больше миллиона часов записей с камер, установленных в помещениях более девяти тысяч участковых и территориальных избирательных комиссий в 19 регионах.

Записи с трети участков удалось проанализировать с помощью нейросети. На многих из них, по оценке сети, были допущены нарушения. Так, по официальным данным, на этих 3505 участках проголосовали 3 миллиона 200 тысяч человек. Но на видео – только чуть больше двух миллионов избирателей, пишет издание.

Изучить с помощью нейросети удалось видео из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Татарстана, Кемеровской области, Кабардино-Балкарии, Башкирии, Мордовии, Тывы, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Брянской и Саратовской областей.

Если предположить, что пропорция сохраняется в других регионах, вброшено могло быть до 17 миллионов голосов, предполагает "Медуза". Оценка не учитывает разницу субъектов федерации между собой и является приблизительной.

Сразу после выборов независимый электоральный аналитик Сергей Шпилькин подсчитал на основе открытых данных с участков, что вброшено могло быть около 13,8 миллиона голосов. Кремль масштабные фальсификации на выборах отрицает.

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