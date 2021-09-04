От "Калинки" до Донбасса. Елена Сорокина – о концепции "Русского мира"

Мы являемся свидетелями того, как в последнее время меняется сформулированная в начале 2000-х кремлёвская концепция "Русского мира". В условиях резкого обострения отношений между Западом и Россией эта концепция в своём изначальном виде как проявление "мягкой силы" существовать уже не может, для этого нет ни условий, ни оснований. Что же пришло на смену?



Впервые о том, что хорошо было бы объединить русских, разбросанных по всему миру, в единый "мир", заговорили полит технологи и культурологи Петр Щедровицкий и Ефим Островский: "Мы, русские – многонациональный народ. Русские – это не кровь; русские – это общая судьба"; "Мир новой России – это не наступающий мир, ищущий новых земель. Мир России – это мир, восходящий и развёртывающий новые образы будущего". Как считают эксперты, такой взгляд на мир приглянулся администрации президента России - как международный проект, который пришёл бы на смену пропаганде советского разлива.

В 2007 году был создан фонд "Русский мир" под руководством историка и политолога Вячеслава Никонова. В области международной дипломатии концепция "Русского мира" базировалась на продвижении русской культуры, языка, истории, а также на православных традициях. К работе деятельно подключилось созданное в 2008 году на обломках существовавшей в СССР системы международных общественных связей Россотрудничество, государственное агентство "по делам соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному взаимодействию", со своим немалым бюджетом и сотней представительств в разных странах мира. Ещё через десятилетие "Русский мир" и Россотрудничество подписали договор о совместных действиях. Целевой группой их профессионального внимания стали соотечественники, проживающие за рубежом, поклонники и сторонники "русского света", аполитичная молодежь. Вячеслав Никонов утверждал так: "Не обязательно представлять именно русских, потому что мы понимаем под Русским миром очень широкое культурное понятие, культурный феномен. В том смысле, в каком мы говорим о "Русских сезонах" Дягилева. То есть это люди, которые считают себя принадлежащими к Русскому миру, которые интересуются Россией".

Всё оценивается в линейной системе координат: отношение к роли СССР во Второй мировой войне и конфликту вокруг Украины

После украинских событий 2014 года "Русский мир" перестал выглядеть всего лишь проектом в области "мягкой силы", действующим в рамках культурной и народной дипломатии. С опасением были выслушаны слова Дмитрия Пескова после аннексии Крыма о том, что "президент Путин является гарантом безопасности Русского мира". Представители так называемых "народных республик" Донбасса немедленно заявили о своей активной поддержке "Русского мира". Но, несмотря на международные санкции, последовавшие в отношении руководства России, несмотря на военный конфликт в Украине, во многих европейских странах всё ещё надеялись на возможности коммуникации с Кремлём в разных сферах. В Чехии, например, за минувшие с той поры годы реализовано немало проектов, подходивших под концепцию расширения "Русского мира": в области образования, истории, культуры, спортивной дипломатии. До поры до времени удивлял своей активностью Российский центр науки и культуры в Праге. Окончилась эта активность в прошлом году "рициновым скандалом" и высылкой из страны руководителя центра Андрея Кончакова и его заместителя.

Показательна эволюция проекта "Тотальный диктант", одной из самых ярких составляющим концепции "Русского мира", организованного как общественное начинание Фондом поддержки языковой культуры граждан. Соотечественники за рубежом несколько лет с радостью делились в социальных сетях своими фотографиями, сделанными за написанием диктанта, и хвастались достигнутыми результатами. Большой честью и поощрением для учителей русского языка было само участие в проекте. И вот в 2020 году руководство Фонда предложило для диктанта текст писателя Дмитрия Глуховского, мнение которого по "крымскому" и "украинскому" вопросам расходится с мнением российских властей. Россотрудничество отказалось поддерживать проект, затем Фонд не получил президентский грант, а закончилось всё внеплановой проверкой. Есть опасения, что организация может получить статус "иностранного агента".

Очевидно, что в пору обострённых отношений между Западом и Россией вся эта "культур-мультур", "калинка-малинка", "русские матрешки" и прочие радости жизни оказываются малопригодными. Россотрудничество теперь без всяких маскировок и наведения тумана пользуется прямой пропагандой, как это было во времена холодной войны. Это заметно даже по заголовкам новостей телеграм-канала "Русский дом", порой напоминающим сводки военных действий: "Помощь для Донбасса. В Донецк и Луганск прибыл 102-й по счету гуманитарный конвой", "О проблемах бытовой русофобии в Киргизии, Казахстане"...

Сменился и образ будущего. Вот цитаты из недавних выступлений участников круглого стола, проведенного в рамках патриотического форума "Русская идея. Севастополь – Донбасс – 2021", мы найдём их на главной странице сайта фонда "Русский мир": "Русская идея – это идея развития, совершенствования, преобразования человека, идея, направленная на то, чтобы нести благо людям. Это объединяющая идея. А идея запада – Эгоизм, самореализация путём захвата и эксплуатации всего вокруг. Западная империя – это империя покорения и получения выгоды…", "Альтернативы Русской идее, Русскому миру для населения Украины – таких же русских людей, как и жители России и Белоруссии, – просто нет. Украинская идея – идея "антиРоссии" привнесена иностранными завоевателями для использования обманутых русских людей против своих братьев. В западной цивилизации жители Украины всегда будут колонией, источником материальных и людских ресурсов... Только в Русском мире с Русской идеей они будут равноправными русскими людьми, частью единой большой страны, защищающей и развивающей все свои земли".

Согласно первичной концепции, проживающих за рубежом выходцев из России кремлёвская власть считала принадлежащими к "Русскому миру" на основании того, насколько оказавшимся за рубежом "соотечественникам" (вне зависимости от их возраста и национальности) интересны русский язык и русская культура. Теперь ситуация и критерии оценки иные. Согласно новой генеральной линии и главному лозунгу пропаганды, делению людей на "наших" и "не наших", всё оценивается в другой системе координат: отношение к роли СССР во Второй мировой войне и конфликту вокруг Украины. Взгляды кремлёвского руководства и западных обществ на эти вопросы часто диаметрально противоположны, и это фактически делает невозможной демонстрацию двойной лояльности. Каждого заставляют сделать выбор.

Елена Сорокина – журналист и политолог, живёт в Чехии

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