Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Эфиопские авиалинии" отвергли возможность передачи своих самолётов в Россию

Глава Ethiopian Airlines Месфин Тасев
Глава Ethiopian Airlines Месфин Тасев

Крупнейшая авиакомпания Эфиопии, Ethiopian Airlines, сообщила, что не планирует передавать России свои самолёты в лизинг. В заявлении компании сказано, что она никогда не собиралась этого делать. Текст опубликован в официальных каналах перевозчика.

Ранее профильные СМИ сообщили, что Москва пытается получить в Эфиопии пассажирские самолёты западного производства в лизинг вместе с экипажами и техническим обслуживанием чтобы закрыть нехватку авиатехники в летний сезон. Поставки самолётов в Россию и их обслуживание запрещены международными санкциями, но такая схема под ограничения пока что не попадает.

Перевозчик заявил, что к нему с этим вопросом никто не обращался. Ранее глава компании Месфин Тасев на пресс-конференции уже заявлял, что никаких соглашений по этому вопросу не заключалось, передавала газета Addis Standart.

  • Во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что египетская авиакомпания AlMasria и филиппинская SEAIR предложили забрать простаивающие самолёты Airbus A320neo авиакомпании S7. Лайнеры с оказавшимися проблемными американскими двигателями Pratt&Whitney не могут быть отремонтированы в России. Утверждается, что компании предлагают использовать полученные самолёты на рейсах в направлении России. Часть экспертов газеты предположила, что такая схема тоже может нарушать санкции.

Материалы по теме

Захват Часова Яра
Embed
Захват Часова Яра

No media source currently available

0:00 0:12:50 0:00

Захват Часова Яра

Заявление Путина о переговорах


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG