Крупнейшая авиакомпания Эфиопии, Ethiopian Airlines, сообщила, что не планирует передавать России свои самолёты в лизинг. В заявлении компании сказано, что она никогда не собиралась этого делать. Текст опубликован в официальных каналах перевозчика.

Ранее профильные СМИ сообщили, что Москва пытается получить в Эфиопии пассажирские самолёты западного производства в лизинг вместе с экипажами и техническим обслуживанием чтобы закрыть нехватку авиатехники в летний сезон. Поставки самолётов в Россию и их обслуживание запрещены международными санкциями, но такая схема под ограничения пока что не попадает.

Перевозчик заявил, что к нему с этим вопросом никто не обращался. Ранее глава компании Месфин Тасев на пресс-конференции уже заявлял, что никаких соглашений по этому вопросу не заключалось, передавала газета Addis Standart.