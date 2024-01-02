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Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия присоединились к БРИКС

К учреждённому на форуме в Санкт-Петербурге межгосударственному экономическому союзу БРИКС 1 января официально присоединились пять государств: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Они были приглашены в блок летом 2023 года.

Тогда приглашение получили шесть государств: помимо присоединившихся, это была Аргентина, напоминает канал Настоящее время. Однако в конце декабря новый президент страны Хавьер Милей официально уведомил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Буэнос-Айрес отказывается от членства.

После расширения БРИКС организация объединяет страны больше чем с третью мирового ВВП и 45 процентами населения. Участники обладают почти 45 процентами запаса мировой нефти. Большинство этих стран официально придерживаются нейтральной позиции в войне России с Украиной и не поддерживают попытки стран Запада изолировать Москву на международной арене. С января Москва председательствует в организации.

Эксперты отмечают, что реальное экономическое взаимодействие в блоке и его эффективность в данный момент невысоки. Кроме того, во время создания БРИКС её первоначальные участники демонстрировали высокие темпы роста экономики, сейчас общий рост значительно снизился.

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