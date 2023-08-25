С почтением к КНР, без критики России, против доллара. Саммит БРИКС

Союз БРИКС, лидеры которого на своем 15-м саммите в ЮАР объявили о расширении, скоро будет обладать почти 45 процентами мировых запасов нефти. Это произойдет после запланированного вхождения в него с 1 января 2024 года Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии. Таким образом, в БРИКС будет уж 11 государств-участниц. Как будет называться союз после вступления туда новых стран, пока не объявлено – хотя глава российского МИДа Сергей Лавров, представлявший Москву на саммите вместо не решившегося прилететь в Йоханнесбург Владимира Путина, уверяет, что название меняться не будет. При этом большинство стран, входящих и вступающих в БРИКС, придерживаются нейтральной позиции по отношению к войне в Украине, одновременно поддерживая хорошие отношения с Россией.

Союз БРИКС, объединяющий Россию, Китай, Индию, Бразилию и ЮАР, официально объявил о расширении. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на заключительном пленарном заседании саммита БРИКС в Йоханнесбурге, с 1 января 2024 года к организации присоединятся Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина.

Два ключевых вопроса определяли большую часть всех дискуссий на этом саммите: расширение и экономический рост. Лидеры БРИКС надеются, что, расширяя свой союз, они смогут создать противовес экономическому и геополитическому доминированию Запада, "Большой семерке", МВФ и Всемирному банку – на фоне усиливающегося соперничества Китая с Соединенными Штатами и затягивающейся войны России против Украины.

Как показали итоги саммита, с открытием дверей БРИКС для новых членов твердо согласны, впрочем, не все. Хотя Россия стремится, чтобы будущие новые союзники поддержали ее действия в Украине, Индия и Бразилия опасаются, что поспешное расширение может ослабить влияние БРИКС во всем мире.

Вероятно, присоединение к БРИКС таких государств, как ОАЭ и Саудовская Аравия, несколько снизило их опасения. Обе эти монархии Персидского залива являются близкими партнерами Вашингтона и размещают американские войска на своей территории. Включив их в свой состав, БРИКС вроде бы демонстрирует, что антиамериканизм точно не является обязательным условием для вступления в этот союз – хотя на деле этот шаг явно еще больше подрывает западное влияние на Большом Ближнем Востоке.

Членство Саудовской Аравии в БРИКС очень важно и в других отношениях. После присоединения Эр-Рияда БРИКС будет включать в себя как первого в мире экспортера нефти, так и крупнейшего импортера – Китай. А также и Россию, еще одного ключевого члена ОПЕК+. Это, вероятно, приведет к их более тесному сотрудничеству в принятии решений по увеличению или уменьшению объемов добычи нефти, что может оказать огромное влияние на мировой рынок.

Присоединение к БРИКС уменьшает и глобальную изоляцию Ирана и тем самым усиливает его позиции на любых будущих переговорах с США, которые он может провести, например, по поводу будущего своей ядерной программы. То же самое касается и будущего членства в БРИКС Египта и Эфиопии – это сигнал об уменьшении влияния Запада во всей Африке. Оба этих государства также выигрывают от "политики невмешательства" БРИКС, которая предоставляет правительствам своих стран-членов политическое прикрытие против западных обвинений в систематических нарушении базовых прав и свобод человека.

Наконец, Аргентина, единственная латиноамериканская страна, получившая приглашение стать членом БРИКС, надеется, что поддержка союза поможет ей преодолеть острейший финансовый кризис, особенно связанный с тем, что эта страна сейчас страдает от истощения долларовых резервов.

Интересно, что ЮАР, обладающая самой маленькой экономикой в БРИКС, хочет быстрого дальнейшего расширения союза за счет очень многих бедных африканских государств – которые ни по военно-политическому влиянию, ни по размерам своих экономик вообще и близко не могут сравниться с основателями-ветеранами. Президент ЮАР Сирил Рамафоса специально пригласил для этого на нынешнюю встречу в Йоханнесбург более 30 африканских лидеров.

В любом случае, валовой внутренний продукт БРИКС после того, как в нем появятся новые участники, составит 37 процентов от мирового ВВП. В его странах-членах будут жить 46 процентов мирового населения, или 3,6 миллиарда человек – на территории в 48,5 миллиона квадратных километров, то есть примерно на 36 процентах площади Земли.

Выступившие на заседании лидеры стран БРИКС выразили большое удовлетворение в связи с расширением организации. Глава КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что к ней присоединяются страны, обладающие большим влиянием и готовы способствовать "миру и развитию". Ранее официальные заявки на вступление в БРИКС подали более 20 стран.

Расширение БРИКС, очевидно, стало значительной победой двух ведущих членов этого союза, КНР и России. Оно еще больше укрепило политическое влияние Пекина и еще больше снизило уровень международной изоляции Москвы. При этом сегодня и Россия, и Китай сталкиваются с растущими глобальными экономическими трудностями, которые могут подорвать экономику тех самых стран, уже действующих или будущих членов союза, чьи интересы они, по их утверждениям, защищают. В первую очередь Саудовской Аравии, а также продолжающего занимать яростную антиамериканскую позицию Ирана, твердо поддерживающего вторжение России в Украину. ЮАР, страна-хозяйка нынешнего саммита БРИКС, имеющая давние связи с Тегераном, одной из первых поддержала вхождение Ирана в союз. Однако и это так же вряд ли могло понравиться другим тяжеловесам-ветеранам БРИКС, Индии и Бразилии, лидерам так называемого "Глобального Юга", явно стремящимся сохранить прежнюю свободу маневра между Вашингтоном и Пекином.

Военно-политическим союзом БРИКС не является и вряд ли когда-нибудь им станет. Однако и Москва, и Пекин твердо заинтересованы в том, чтобы БРИКС превратился в центр притяжения для государств "Глобального Юга" и альтернативой всем традиционным мировым объединениям с участием стран Запада.

Дальнейшее расширение БРИКС подчеркивает странную пестроту этого союза, очень неоднородного и не имеющего четкой политической платформы, за исключением желания "изменить мир", в первую очередь его глобальную финансовую систему, чтобы сделать ее менее подверженной влиянию США и силе американского доллара. Разговоры о "дедолларизации мира" витали в воздухе все время саммита, длившегося с 22 по 24 августа. Например, президент Бразилии Лула да Силва заявил: "Каждую ночь я спрашиваю себя, почему все страны должны основывать свою торговлю на долларе".

Как пишут некоторые комментаторы, если бы члены БРИКС начали использовать для торговли между собой какую-то специально придуманную ими самими валюту, это, конечно, помогло бы им избежать долларовой гегемонии. Усилия в этом направлении они уже прилагают, часто они принимают форму двусторонних соглашений о деноминации торговли в недолларовых валютах, таких как юань, который сейчас является основной валютой торговли между Китаем и Россией. Однако Кремль, например, все равно после двусторонних сделок с КНР и получения юаней по-прежнему размещает эти доходы в долларовых активах – чтобы покупать остальную часть своего импорта у других стран, которые по-прежнему используют для торговли американский доллар.

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил в четверг: "Это расширение БРИКС членства является историческим. Оно демонстрирует решимость стран БРИКС к единству и сотрудничеству для более широкого развивающегося мира". Си Цзиньпин прибыл в ЮАР еще до начала саммита, в рамках своего отдельного государственного визита в эту самую экономически развитую страну африканского континента – и все время стремился заявить о себе как о лидере всего развивающегося мира. В частности, он также заявил: "В настоящее время на планете сохраняется менталитет "холодной войны", а геополитическая ситуация очень мрачна. Мы должны объединить наши силы и нашу мудрость, чтобы сделать глобальное мировое управление более справедливым и равноправным".

"Китай получает выгоду от антиамериканизма стран БРИКС, что ведет к сближению стран "Глобального Юга" с КНР" – говорит эксперт по Китаю Феликс Ли в беседе с "Немецкой волной". "Это и есть та цель, которую преследует Пекин в БРИКС". Пока, считает Ли, БРИКС далек от того, чтобы стать хорошо функционирующим союзом, в котором царит доверие – если сравнивать его с той же "Большой семеркой". Но для Китая речь идет, прежде всего, о том, чтобы функционально что-то противопоставить Вашингтону, добавляет эксперт.

То, что нынешний саммит БРИКС состоялся именно в ЮАР, также весьма символично. Африка давно уже стала новым полем битвы ведущих держав мира за глобальное влияние. Пекин вложил в африканские страны, которые долгое время игнорировались Западом, миллиарды долларов в виде кредитов, помощи и инвестиций. Результатом этого стала их поддержка всех инициатив КНР в международных организациях, таких как ООН, и доступ к важнейшим полезным ископаемым, необходимым для развития растущих отраслей экономики, таких как электромобили. ЮАР же вообще является крупнейшим торговым партнером Китая в Африке и служит ключевым транзитным пунктом для товаров, экспортируемых из других стран континента в КНР.

Пандемия COVID-19 несколько подпортила имидж Китайской Народной Республики на мировой арене. Однако Китай по-прежнему воспринимается, особенно в странах Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, как щедрый старший брат, надежный импортер нефти и как растущий мировой "центр силы". Как бы ни относились к Пекину и китайскому лидеру Си Цзиньпину политики, аналитики, журналисты и правозащитники на Западе, как бы они ни критиковали китайское руководство по самым разным поводам, и почти всегда заслуженно – все равно Китай продолжает втягивать в орбиту своего экономического, а затем и политического влияния новые страны.

Оппоненты ширящегося китайского влияния на мировую политику и торговлю указывают на то, что за партнерством с КНР часто скрываются тяжелейшие для других стран обязательства и нарушение их суверенитета. Однако Пекин все так же уверенно заявляет миру о сверхуспешном развитии своей, предлагаемой им почти всем государствам мира, глобальной концепции международного партнерства "Пояс и путь". В той же Африке в последние годы при помощи Китая были построены сотни важных предприятий, морских портов, автомагистралей и плотин. Но эти проекты сопровождаются огромными долгами. К примеру, Ангола, Замбия или Эфиопия, которая скоро войдет в БРИКС, задолжали миллиарды долларов китайским государственным банкам.

В некотором смысле нынешний саммит в Йоханнесбурге вообще носил черты какого-то классического официального китайского мероприятия, на котором доступ журналистов к происходящему находится под жесточайшим контролем. Хотя на саммите присутствовали сотни представителей СМИ, только репортерам одобренных государствами-членами БРИКС новостных агентств было разрешено войти в зал, где произносились важные речи. Запланированная на 23 августа, после окончания всех выступлений, итоговая пресс-конференция вообще была внезапно отменена. Южноафриканский президент Сирил Рамафоса заявил, что это было сделано для того, чтобы журналисты могли "пойти отдохнуть".

Символичным событием саммита в Йоханнесбурге также стал момент, когда глава МИДа России Сергей Лавров грубо не стал отвечать на вопрос корреспондента телеканала "Настоящее Время" о том, как может сказаться возможная смерть главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина на интересах Москвы в Африке. Корреспондент "Настоящего Времени" адресовал вопрос Лаврову, когда министр с сопровождающими его лицами шли по коридору и направлялись к лифту. "Откуда вы взялись-то?" – ответил министр, добавив нецензурное междометие.

О российском вторжении в Украину на саммите БРИКС вообще старались упоминать поменьше – если не брать в расчет речь Владимира Путина, выступившего перед остальными участниками мероприятия по видеосвязи. Несколько лидеров БРИКС лишь раскритиковали Совет Безопасности ООН за то, что они назвали "неспособностью положить конец войне России на Украине". Однако при этом они тщательно избегали любой критики в адрес Путина – единственного из лидеров 5 стран-членов, не приехавшего на саммит в ЮАР. В отношении российского президента действует ордер Международного уголовного суда (МУС), который обвиняет его в незаконном вывозе украинских детей с неподконтрольных Киеву территорий. ЮАР входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает ее исполнять решения МУС и арестовать Путина, если он ступит на ее территорию.

Как пишет один из авторов ВВС, на недавней встрече министров иностранных дел БРИКС в Кейптауне перед саммитом один российский журналист наклонился к нему на пресс-конференции и заявил: "Вы можете сохранять свой рай, где соблюдаются права человека, на Западе. Мы же переделываем мир".

Владимир Путин в своем видео-выступлении вновь говорил на свои любимые темы. По его словам, Запад "вынудил Россию вторгнуться в Украину", продолжая "проводить свою политику неоколониализма" и стремясь "сохранить свою мировую гегемонию", что сперва привело к "перевороту" в Украине в 2014 году, а потом и к "развязыванию открытой войны" против России, на которую Кремлю "пришлось отреагировать", чтобы "положить конец войне, развязанной Западом против жителей Донбасса". Само российской вторжение в Украину, разумеется, Путин называть "войной" категорически отказывается.

По словам Путина, именно союзники Украины на Западе, а не Россия, якобы стали причиной провала так называемой "зерновой сделки" между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предусматривало создание безопасного морского коридора для выхода из украинских черноморских портов грузовых судов с зерном и другой сельскохозяйственной продукцией на экспорт, прежде всего в беднейшие страны Африки, Азии и Ближнего Востока, зависящие от поставок как украинского, так и российского зерна и масличных культур. Вскоре после этого Москва начала бомбардировки украинских портов и объектов, используемых для перевозки зерна и растительного масла через Черное море.

В конце своего выступления российский президент сообщил участникам встречи, что следующий саммит БРИКС он планирует провести в России в октябре 2024 года – в Казани.