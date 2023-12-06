Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Путин впервые после выдачи ордера МУС прибыл на Ближний Восток

Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Владимир Путин впервые после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом в Гааге прибыл с визитом в страну дальнего зарубежья, не граничащую с Россией. Самолёт российского президента приземлился в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Там у него запланированы переговоры с президентом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. После этого Путин, как ожидается, отправится в Саудовскую Аравию, где уже в среду встретится с фактическим руководителем государства, наследным принцем Мухаммедом.

ОАЭ и Саудовская Аравия не участвуют в работе МУС, выдавшего ордер на Путина в марте 2023 года. После объявления в розыск российский президент посещал три государства СНГ и граничащий с Россией Китай, а также побывал на контролируемых Москвой территориях Украины.

Российский президент пропустил саммиты БРИКС в Южной Африке и G20 в Индии. В начале мая южноафриканская газета Sunday Times со ссылкой на источники писала, что власти Южно-Африканской Республики просили Путина не приезжать: страна признаёт юрисдикцию МУС и, согласно взятым на себя международным обязательствам, должна была бы его арестовать.

МУС подозревает Путина в причастности к насильственным депортациям и перемещениям населения, в частности детей, с занятых Москвой территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид.

Кремль обвинения отрицает, несколько судей и прокурор МУС в России объявлены в розыск по обвинениям в привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности и подготовке нападения на лицо под международной защитой с целью провокации войны или осложнения международных отношений.

  • После визита Путина в арабские страны он должен встретиться в Москве с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. ОАЭ, Саудовская Аравия и Иран входят в международный картель ОПЕК, пытающийся удерживать цены на нефть на международных рынках.
  • Многочисленные журналистские расследования называли ОАЭ одной из основных точек, через которые в Россию поступают подсанкционные товары в обход международных ограничений. Во входящее в государство эмират Дубай переехали из Европы многие крупные российские бизнесмены, оказавшиеся под санкциями или под угрозой санкций.

Форум

Материалы по теме

Заявление президента Украины
Embed
Заявление президента Украины

No media source currently available

0:00 0:21:39 0:00

Заявление президента Украины

И возобновление боёв в секторе Газа

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG