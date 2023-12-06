Путин впервые после выдачи ордера МУС прибыл на Ближний Восток

Владимир Путин впервые после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом в Гааге прибыл с визитом в страну дальнего зарубежья, не граничащую с Россией. Самолёт российского президента приземлился в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Там у него запланированы переговоры с президентом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. После этого Путин, как ожидается, отправится в Саудовскую Аравию, где уже в среду встретится с фактическим руководителем государства, наследным принцем Мухаммедом.

ОАЭ и Саудовская Аравия не участвуют в работе МУС, выдавшего ордер на Путина в марте 2023 года. После объявления в розыск российский президент посещал три государства СНГ и граничащий с Россией Китай, а также побывал на контролируемых Москвой территориях Украины.

Российский президент пропустил саммиты БРИКС в Южной Африке и G20 в Индии. В начале мая южноафриканская газета Sunday Times со ссылкой на источники писала, что власти Южно-Африканской Республики просили Путина не приезжать: страна признаёт юрисдикцию МУС и, согласно взятым на себя международным обязательствам, должна была бы его арестовать.

МУС подозревает Путина в причастности к насильственным депортациям и перемещениям населения, в частности детей, с занятых Москвой территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид.

Кремль обвинения отрицает, несколько судей и прокурор МУС в России объявлены в розыск по обвинениям в привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности и подготовке нападения на лицо под международной защитой с целью провокации войны или осложнения международных отношений.