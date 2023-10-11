В секторе Газа прекратила работу единственная электростанция

В секторе Газа в среду из-за нехватки топлива прекратила работу единственная электростанция. Поставки электроэнергии из Израиля, составлявшие большую часть энергетики сектора, остановлены после нападения ХАМАС 7 октября. Единственным источником электричества в секторе пока остаются дизель-генераторы, на сколько хватит запасов топлива для них - неизвестно. ООН считает, что это может привести к гуманитарной катастрофе в регионе.

Силы ХАМАС продолжают ракетные обстрелы юга и центра Израиля. Израильская армия (ЦАХАЛ) наносит ответные удары по военным целям в секторе Газа. Кроме того, Израиль обстреливает приграничные районы Ливана, откуда ранее на территорию Израиля были запущены ракеты. Ответственность за удары взяла на себя радикальная исламистская группировка "Хезболла". Армия Ливана сообщила, что обнаружила, откуда по Израилю вёлся огонь. Там остались неиспользованные беоприпасы, которые ливанские военные сейчас деактивируют.

В Израиле с начала вторжения ХАМАС погибли как минимум 1200 человек, около 2400 получили ранения. Главный раввин Израиля разрешил продолжать работы по идентификации тел погибших в том числе и в шаббат.

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщает о 950 погибших и пяти тысячах раненых в ходе израильских атак.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал ответные удары Израиля по Газе "массовым убийством". Турция предлагает своё посредничество в переговорах с ХАМАС.

Президент России Владимир Путин заявил, что решением арабо-израильского конфликта должно стать создание суверенного палестинского государства. Он призвал воюющие стороны минимизировать потери среди гражданского населения. "Если мужчины решили бороться, пусть борются между собой. Детей и женщин оставьте в покое", - сказал Путин. Также он обвинил США в том, что они ранее прилагали недостаточно усилий для разрешения конфликта, а сейчас усугубляют его, направляя к берегам Израиля авианосные группы.

Власти Египта обсуждают вопрос предоставления сектору Газа гуманитарной помощи в случае временного прекращения огня.