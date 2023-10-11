США, Израиль и Египет обсуждают гуманитарный коридор из Газы

США совместно с Израилем и Египтом обсуждают создание гуманитарного коридора для мирных граждан, находящихся сейчас в секторе Газа. О том, как будет работать коридор, пока не сообщается. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ранее открыть путь из Газы для эвакуации гражданских лиц призывали гуманитарные группы и официальные представители Евросоюза. После начала боевых действий в регионе наблюдатели предупредили, что больницы Газы переполнены ранеными.

В среду, 11 октября, в Газе из-за нехватки топлива прекратила работу единственная электростанция. Поставки электроэнергии из Израиля, составлявшие большую часть энергетики сектора, остановлены. Единственным источником электричества в секторе пока остаются дизель-генераторы, на сколько хватит запасов топлива для них - неизвестно. ООН считает, что это может привести к гуманитарной катастрофе.

Вооружённые бойцы ХАМАС и "Исламского джихада" напали на юг Израиля 7 октября. По последним данным, в Израиле погибли 1200 человек, включая граждан страны и иностранцев. Более сотни человек остаются в заложниках у джихадистов.

Израиль объявил операцию "Железные мечи" и начал атаковать объекты на территории сектора Газа. За несколько дней в Армию обороны Израиля призваны сотни тысяч резервистов.

По данным палестинской стороны, в результате израильских атак в Газе погибли около тысячи человек. Свои дома покинули более 260 тысяч палестинцев. Часть из них покидала регион через единственный переход Рафах на границе с Египтом.

Во вторник Израиль обстрелял район погранперехода, так как там, по данным израильской стороны, находился подземный тоннель, по которому в сектор Газа направлялись техника и боеприпасы. Каир пункт пропуска закрыл.