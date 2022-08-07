Египет предложил израильтянам и палестинцам заключить перемирие

Египет предложил Израилю и Палестинской автономии заключить перемирие. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их информации, мирное соглашение могут заключить уже сегодня вечером.

Израиль согласился на перемирие, палестинцы пока не ответили на это предложение, утверждает Reuters.

Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Представители израильских военных говорили, что боевые действия продлятся столько, сколько необходимо.

По данным СМИ, с начала операции со стороны Газы по израильской территории было выпущено почти 600 ракет. Ранения получили около 30 израильтян.

В результате израильских атак по пунктам базирования "Исламского джихада" убиты два командира группировки — Халед Мансур и Тайсир аль-Джабари. Минздрав Палестинской автономии сообщил о 32 погибших, среди которых шестеро детей, и 253 раненых в результате ударов Израиля.