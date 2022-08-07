Израиль и "Исламский джихад" договорились о перемирии в секторе Газа

Власти Израиля и представители радикальной группировки "Исламский джихад" договорились о перемирии. Оно может начаться в 23-30 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление высокопоставленного члена группировки.

Ранее о договорённости сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в египетской разведке: Каир выступал посредником в мирных переговорах. Агентства не сообщают, на каких условиях было подписано соглашение.

5 августа Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Рассвет", в ходе которой нанесла несколько ракетных ударов по объектам в секторе Газа на территории Палестины. Израиль утверждает, что в результате ударов были убиты двое командиров "Исламского джихада" Тайсир аль-Джабари и Халед Мансур.

По данным палестинского министерства здравоохранения, в результате атак погибли 36 человек, среди них — 11 детей. Израильская армия утверждает, что большинство убитых — члены военного крыла "Исламского джихада", а некоторые из жертв погибли в результате ответных ракетных ударов со стороны Палестины. Сообщается, что в результате ударов ранены несколько израильтян.