Израиль и "Исламский джихад" договорились о перемирии в секторе Газа

Власти Израиля и представители радикальной группировки "Исламский джихад" договорились о перемирии. Оно может начаться в 23-30 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление высокопоставленного члена группировки.
Ранее о договорённости сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник в египетской разведке: Каир выступал посредником в мирных переговорах. Агентства не сообщают, на каких условиях было подписано соглашение.
5 августа Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Рассвет", в ходе которой нанесла несколько ракетных ударов по объектам в секторе Газа на территории Палестины. Израиль утверждает, что в результате ударов были убиты двое командиров "Исламского джихада" Тайсир аль-Джабари и Халед Мансур.
По данным палестинского министерства здравоохранения, в результате атак погибли 36 человек, среди них — 11 детей. Израильская армия утверждает, что большинство убитых — члены военного крыла "Исламского джихада", а некоторые из жертв погибли в результате ответных ракетных ударов со стороны Палестины. Сообщается, что в результате ударов ранены несколько израильтян.
- Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил 7 августа, что все цели операции "Рассвет" в секторе Газа достигнуты. Канал "Аль-Джазира" утверждал, что для подписания мирного соглашения "Исламский джихад" требовал от Израиля немедленно освободить несколько десятков человек, арестованных в Иудее и Самарии по обвинению в террористической деятельности.
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