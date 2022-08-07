В секторе Газа ликвидирован командир "Исламского джихада" Халед Мансур

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в секторе Газа Халеда Мансура - одного из военных командиров группировки "Исламский джихад". Мансур считался вторым по значимости командующим в группировке. Он отвечал за деятельность группировки в южной части сектора Газа. Убитый в пятницу Тайсир аль-Джабари отвечал за север. Вместе с Мансуром погибли его заместитель Зияд Мадалаль и бригадный командир Хаттаб Амасси.

В ночь с субботы на воскресенье израильская армия продолжила операцию "Рассвет", нацеленную на ликвидацию боевиков "Исламского джихада". По сообщению израильского командования, удалось поразить около 140 военных целей, включая подземные туннели, из которых производились атаки террористов.

С территории сектора Газа с момента начала операции "Рассвет" в пятницу по Израилю было выпущено 580 ракет. 120 из них упали в самом секторе Газа, около 200 были перехвачены израильской системой противоракетной обороны "Железный купол". В больницы были доставлены 28 израильтян с легкими повреждениями.

По сообщению министерства здравоохранения сектора Газа, с начала операции "Рассвет" там погибли 32 жителя, включая шестерых детей. Часть из них погибла в результате взрывов ракет, выпущенных по Израилю, но не долетевших до цели.

В понедельник Совет безопасности ООН проведет внеочередное заседание, посвященное эскалации конфликта вокруг сектора Газа.