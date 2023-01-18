Раненных в Украине вагнеровцев лечат в клинике, связанной с дочерью Путина

Наемники "ЧВК Вагнера", раненные в ходе боёв в Украине, проходят лечение в клинике "Мой медицинский центр" в Санкт-Петербурге. Она связана с другом президента России Владимиром Путиным миллиардером Юрием Ковальчуком и дочерью президента Марией Воронцовой. Интерьеры больницы попали на фото в связанном с главой ЧВК телеграм-канале, выяснило Радио Свобода.

В среду в телеграм-канале "Кепка Пригожина" было опубликовано видео, в котором показано, как создатель ЧВК Евгений Пригожин "навещает бойцов с тяжелыми ранениями, которые проходят реабилитацию в одной из клиник Петербурга". В ролике Пригожин общается с мужчиной, который восстанавливается после ранения с помощью экзоскелета, снижающего нагрузку на ноги и нижний отдел позвоночника.



Радио Свобода обнаружило, что кадры встречи Пригожина с проходящим реабилитацию наёмником сняты в клинике на Малой Конюшенной улице. Раньше она называлась "СОГАЗ медицина", но провела ребрендинг. Фотография комнаты, в которой Пригожин снят на видео, находится на первом месте в фотогалерее на сайте "Клиники реабилитации ММЦ".

О том, что вагнеровцы, воевавшие в Сирии и в Украине, лечатся в клинике "СОГАЗ Медицина" на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге, Радио Свобода рассказывало в своем расследовании в ноябре 2021 года. Тогда редакции удалось выяснить, что вместе с этим клиника обслуживала ближайших друзей российского президента, руководителей Федеральной службы охраны, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и других представителей российской правящей верхушки.

Ребрендинг клиники был связан с санкциями против АО "СОГАЗ", введенными Евросоюзом 28 февраля, вскоре после начала российского вторжения в Украину, – писала газета "Коммерсантъ". В августе 2022 года новыми владельцами клиник "СОГАЗ Медицина" стали топ-менеджеры АО "Номеко", компании-партнера страховой группы "СОГАЗ". Руководителем клиники остался Владислав Баранов: в сентябре участники ООО "Мой медицинский центр" избрали его председателем Совета директоров.



Через Владислава Баранова и "Номеко" клиника связана с дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой: Баранов является совладельцем "Номеко", а эта компания, в свою очередь, стоит за строительством "Высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса" (ВММК) "Согаза" в Ленинградской области. Акционером "Номеко", согласно официальным документам, является также Мария Владимировна Воронцова. С "Согазом" связан и племянник Владимира Путина Михаил Шеломов.



Как писал "Коммерсантъ" в той же публикации, ВММК также вошел в сделку по продаже клиник "СОГАЗ" топ-менеджерам "Номеко".