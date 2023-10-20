ЕК предложила пересмотреть отмену виз для Кариб из-за "золотых паспортов"

Высший орган исполнительной власти Евросоюза Европейская комиссия обратилась к Европарламенту с просьбой пересмотреть безвизовый режим для пяти стран Карибского бассейна из-за того, что те массово выдают "золотые паспорта" – их получали в том числе россияне. Об этом пишет The Guardian.

Комиссия хочет получить право приостанавливать безвизовый режим для стран, которые "продают" гражданство людям, не имеющим с ними "подлинной связи". Например, чтобы получить гражданство Доминики, туда даже не нужно приезжать.

Согласно отчёту Еврокомиссии, Антигуа и Барбуда, Гренада, Доминика, Сент-Люсия и Сент-Китс и Невис выдали как минимум 88 тысяч "золотых паспортов" за инвестиции от ста тысяч долларов. Причём последняя выдала более 36 тысяч паспортов при своём общем населении в 48 тысяч человек.

Среди основных получателей гражданства за инвестиции – Китай и Россия (после российского вторжения в Украину все пять стран прекратили рассматривать заявки от россиян), а также несколько стран Ближнего Востока и Африки.

Еврокомиссия отмечает, что карибские страны рассматривают заявки в короткие сроки и отказывают не более 6% заявителей, что "заставляет задуматься о тщательности проверки на благонадёжность". Кроме того, у новых граждан есть возможность сменить имя и фамилию. Всё это создаёт риски для безопасности Евросоюза, считает Еврокомиссия.

В прошлом году по тем же причинам Евросоюз приостановил безвизовый режим с Вануату, а летом 2023 года визы для граждан Доминики и Вануату ввела Великобритания – тоже из-за схемы выдачи "золотых паспортов".