В Екатеринбурге собрали 350 тысяч на штрафы за дискредитацию армии

Жители Екатеринбурга собрали 350 тысяч рублей на оплату штрафов по статье о дискредитация российской армии журналистам местной газеты "Вечерние ведомости", сообщает Sota. Редакция газеты объявила сбор денег 29 августа. Незадолго до этого Кировский районный суд Екатеринбурга назначил газете два штрафа - 150 и 200 тысяч рублей - за публикации, в которых освещались уличные акции протеста горожан.

Редакция газеты поблагодарила своих читателей за поддержку, но объявила, что, скорее всего, в ближайшее время вступит в силу ещё один штраф на 100 тысяч рублей в отношении главного редактора "Вечерних ведомостей" Владислава Постникова - за новость от 24 февраля, когда статьи за фейки о российской армии ещё не были приняты.

Как сообщили "Вечерние ведомости", в их адрес поступило около тысячи переводов, в основном на небольшие суммы, но благодаря их количеству редакции удалось закрыть долг по штрафам. Самый крупный перевод составил 20 тысяч рублей.

4 марта Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии. Согласно поправкам в административный кодекс, за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил гражданам полагается штраф до 100 тысяч рублей, юридическим лицам - до одного миллиона рублей.

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