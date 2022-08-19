Конвейер пропаганды. России не нужны даже лояльные СМИ

Уничтожение СМИ как института в России продолжается: в Подмосковье готовятся уволить около 800 сотрудников местных газет. Об этом Радио Свобода сообщили сами журналисты, подконтрольные губернатору Московской области. Эксперты считают, что "зачистка" остатков прессы в России вполне согласуется с логикой власти по удушению СМИ, которое происходило все годы правления Владимира Путина.

После вторжения России в Украину многие редакции независимых российских СМИ были вынуждены закрыться или переехать за границу, а главным источником информации для большинства россиян остаются федеральные телевизионные каналы. Поэтому "оптимизация" работы оставшихся в России небольших региональных и муниципальных изданий, по-видимому, пройдет незамеченной.

О грядущих увольнениях журналисты Подмосковья сообщили в письме Радио Свобода, но комментировать ситуацию отказались даже анонимно, опасаясь репрессий. Суть реформы в том, что власти решили совсем упразднить "местную специфику" и без того подчиненных им СМИ и выпускать для всех подмосковных городов однотипные "боевые листки", которые будут создаваться на базе издательского дома "Подмосковье". Редакций газет в городах больше не будет, при этом их финансирование останется на прежнем уровне, и это наводит журналистов на мысль о том, что деньги будут "распилены".

Массовое сокращение сотрудников СМИ подтвердил Союз журналистов Подмосковья. На сайте ведомства говорится, что "редакции районных газет, имеющих столетнюю историю, – это институт гражданского общества на муниципальном уровне, это социокультурное явление, имеющее высокую значимость. Его ликвидация наносит ущерб праву граждан участвовать в формировании повестки локальных медиа, обсуждать проблемы, предлагать пути их разрешения".



Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ (власти пытались объявить организацию иностранным агентом, а теперь хотят ликвидировать) Софья Русова полагает, что права увольняемых сотрудников должны быть соблюдены. Но при этом они сами могли бы побороться за свое будущее:

Пока они не уволены – могут создавать профсоюзы и защищать свои трудовые права

– Если речь идет о таких масштабных увольнениях, которые предполагаются в ближайшие несколько месяцев, то тут вопрос и в самих работниках. Пока они еще не уволены и работают, поэтому могут создавать на рабочих местах профсоюзные ячейки и защищать свои трудовые права, если не согласны с увольнением. Что касается работодателя – он должен действовать исключительно в правовом поле с соблюдением Трудового кодекса. Мое отношение к местным изданиям таково: лично я всегда была за развитие локальных медиа, потому что региональная пресса важна для людей. Эти газеты пишут о жизни этих небольших городов, могут решать какие-то социальные проблемы. Но издания, о которых мы говорим, в массе своей транслировали речи губернатора Подмосковья, занимались пиаром чиновников. Видимо, взрослые профессиональные журналисты воспринимали это как данность и согласились на эту работу, понимая, что это будет печатный листок губернатора.

В тоталитарном государстве любое СМИ вынуждено работать под цензурой

Возможно, в этих газетах когда-то печатались важные информационные материалы, которые были полезны читателям. Но проблема в том, что в тоталитарном государстве любое СМИ вынуждено работать под цензурой. Естественно, это сказывается на интересе читателя - поэтому в последнее время люди уходят в социальные сети. Я считаю, что развитие и выпуск независимых печатных газет в России очень важен, но сейчас в стране это просто невозможно, - полагает Софья Русова.



С этим согласен журналист Александр Пичугин, главный редактор сайта "Репортёр-НН", в прошлом учредитель двух СМИ из Нижнего Новгорода. После вторжения России в Украину Александр с семьей переехал в Грузию, потому что понял, что независимым СМИ и журналистике в России места нет:

Вся региональная пресса в России выживает благодаря госфинансированию

- Вся региональная пресса в России за очень редким исключением выживает лишь благодаря госфинансированию – либо прямому, как в случае с областными и муниципальными изданиями, либо через госконтракты для условно независимых СМИ. Понятно, что для первой группы медийных ресурсов критический взгляд на ситуацию в стране или регионе невозможен в принципе, а для второй каждый материал с критикой власти оборачивается серьезными проблемами, потому что власть считает госконтракт на публикацию официальных сообщений способом заткнуть частным СМИ рот.

Но если у частных СМИ еще есть какая-то свобода выбора, то областным и муниципальным изданиям не позавидуешь: они просто послушно "отрабатывают позитивную повестку". Соответственно, журналисты этих изданий либо должны быть лоялистами до мозга костей – либо должны страдать! Многие не выдерживают, уходят. Сложнее всего людям в "районках" : эти газеты - чаще всего единственное место работы для пишущего человека в провинции. Никаких особых прав и, тем более, уверенности в будущем у этих людей нет.

- Поменялось ли что-то в работе региональных СМИ после российского вторжения в Украину?

Если есть куда уходить - лучше уходить самому

- Начало боевых действий в Украине в этом смысле мало что поменяло: областные и районные газеты и сайты по-прежнему "работают на позитив" - но теперь позитивом нужно считать еще и вступление российских войск в другую страну. Подозреваю, что для кого-то это могло стать последней каплей. Если есть куда уходить – лучше уходить самому.

- Смогли бы вы сейчас заниматься нормальной честной журналистикой, находясь в России?

Я понимаю, что мой сайт в любой момент могут заблокировать

- Я сконцентрировался на работе своего сайта "Репортёр-НН", который никогда не имел лицензии. Мне так проще. Но это не означает, что я выведен из-под возможных ударов Роскомнадзора – я понимаю, что сайт в любой момент могут заблокировать. Повод найти несложно. Откровенные доносы "куда следует" на наши публикации есть даже в комментариях под этими самыми публикациями! Я их не удаляю – все-таки символ эпохи. Но мне самому психологически проще писать о Нижнем Новгороде из-за границы – даже соблюдая некоторые "ритуальные обряды" контролирующих органов. Например, я всегда пишу слово "спецоперация" в кавычках, чтобы снять с себя ответственность за терминологию власти. Но суд уже оштрафовал нижегородского блогера Алексея Поднебесного именно за кавычки, посчитав их признаком пренебрежения и иронии по отношению к "спецоперации". Так что дискредитация российской армии с точки зрения власти может быть буквально во всем. А гайки продолжают закручивать. Теперь для блокировки СМИ не нужно решения суда, а для признания иноагентом не нужно иностранного финансирования. Расследовательской журналистики в регионах уже фактически не осталось: мне иногда кажется, что даже в брежневские годы критики власти было больше. Сегодня журналист в России может без оглядки писать только "о хорошем". Но это делает профессию настолько сервильной, что бесправность региональных коллег меня уже совсем не удивляет, - говорит Александр Пичугин.



Бывший секретарь Союза журналистов России, медиа эксперт Игорь Яковенко тоже покинул Россию после начала войны в Украине и ведет свой канал на ютьюбе. Увольнение подмосковных журналистов, которые своей работой поддерживают действия российской власти, кажется ему логическим завершением разгрома СМИ, который начался с приходом Владимира Путина:

Эта история - попытка присвоить деньги, которые выделяются на СМИ

- Мне кажется, что история с увольнением такого количества журналистов – это, во-первых, попытка присвоить те деньги, которые выделяются на СМИ в Подмосковье. Структура российских медиа на муниципальном уровне в целом по России - это около четырех тысяч районных и городских газет. Она была создана в самом начале Советской власти как такая пирамида, где наверху была газета "Правда", а внизу маленькие "правды" на своих районном, городском, краевом, областном и республиканском уровнях. Все они являлись придатками местных партийных органов. Эта реформа сейчас проходит, потому что эти многочисленные газеты просто становятся не нужны. Их пытаются заменить несколькими людьми, которые будут писать одно и то же примерно по всем районам. То есть это как экономическая, так и политическая история, потому что так этими СМИ станет легче управлять. Для них будут придумываться одни и те же стандартные тексты, такие дацзыбао, как при короткие листовки, которые писались при Мао Цзэдуне: они будут одинакового содержания, в них не будет никакой лирики, никакой отсебятины. В общем, запускается еще одно конвейерное производство пропаганды.

- Получается, что СМИ в России теперь вообще не нужны, даже послушные и лояльные власти. Такое, видимо, будет происходить и в других регионах?

Ядумаю, это оптимизация всего пропагандисткого конвейра

-Я думаю, что это оптимизация всего пропагандистского конвейера, машины информационной войны. Такой механический подход, где творчество по производству ненависти остается на уровне телевизора (там есть такие творцы изощренного производства ненависти как Соловьев, Киселев и так далее), а вниз спускаются уже механические штамповки. Это вполне логичное продолжение развития всей этой ситуации.

- Положение СМИ в России - и больших СМИ федеральных, и маленьких, региональных СМИ – ухудшалось все время правления Владимира Путина. Свободу слова все время душили. И, казалось, что хуже уже некуда, но оказалось, что есть куда. Как лично вы можете охарактеризовать то, что случилось с российскими независимыми СМИ после российского вторжения в Украину?

Независимых СМИ в России больше нет

- Как таковых независимых СМИ в России больше нет. Зачистка этого поля велась на протяжении всего путинского режима и началась в момент прихода Путина в кресло президента. Его первым решением было уничтожить НТВ. И это был тот момент, когда негосударственным СМИ сломали хребет. После этого началась тотальная зачистка. И она шла на протяжении вот этих двадцати двух лет . В общем, вторжение в Украину положило конец независимым СМИ. На самом деле, сегодня в России не осталось независимых негосударственных СМИ. Они все либо аффилированы с государством, либо напрямую государственные, то есть, на самом деле, их нет. Все, что осталось – это какое-то количество блогов, это ютьюб-каналы, это все, что может работать на русском языке и сообщать российской аудитории независимую негосударственную информацию. Все остальное тотально огосударствлено.



-И что это означает и для СМИ, как для институции, и для российской аудитории?

Без независимых СМИ общество находится под властью пропаганды

- СМИ перестало играть роль независимого пространства размышлений, независимой информации, коммуникации внутри общества. Сегодня официально зарегистрированные СМИ превратились исключительно в пропаганду. Это означает, что общество находится в значительной степени под властью этой пропаганды. С другой стороны, постепенно они теряют доверие, теряют авторитет, и все большее количество людей либо становятся кним совершенно невосприимчивы, либо теряют интерес к государственным пропагандистским СМИ и начинают искать альтернативные источники информации. Пока этот процесс не дошел до какой-то значимой точки - все-таки значительное количество людей по-прежнему пользуется этой официальной информацией, официальной пропагандой и находится под ее воздействием. Именно поэтому существует такая значительная поддержка этой агрессивной фашистской войны. С другой стороны, независимые источники информации, которые выдавили из медийного поля, сохраняются и развиваются - я имею в виду "Дождь", "Эхо Москвы", "Новую газету." Они создают альтернативные источники информации в Интернете. Чем больше СМИ выдавливается из России, тем больше альтернативной информации появляется в интернете, - уверен Игорь Яковенко.

В опубликованном недавно исследовании издания "Проект" говорится, что с начала войны совокупная аудитория независимых российских СМИ увеличилась на различных платформах. На их сайты стали чаще заходить, количество их подписчиков в социальных сетях также выросло.

Больше всего после российского вторжения в Украину увеличилась аудитория независимых СМИ в телеграме – на 219%. К началу июля телеграм-каналы 16 независимых медиа, в числе которых Радио Свобода, "Медуза" и "Медиазона", читали около 4,7 миллиона подписчиков.



Число подписчиков независимых информационных каналов выросло и в ютьюбе – в среднем на 43%. Постоянная аудитория канала издания The Insider выросла в два раза, "Медузы" и "Новой газеты" – более чем на треть.