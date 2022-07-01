Экоактивистку принудительно поместили в психбольницу

Экологическую активистку Ольгу Кузьмину принудительно поместили в психиатрическую больницу в Чеховском районе Московской области. Прошлым летом Кузьмина протестовала против вырубки деревьев и застройки, которую считала незаконной. Во время протеста она привязала себя к дереву, взяв с собой непригодный для стрельбы арбалет. После акции Кузьмина была задержана, и уже почти год находится под домашним арестом.

В августе 2021 года, выступая против реновации на юго-западе Москвы, Кузьмина привязала себя к дереву на двадцатиметровой высоте. Полиция сняла активистку с дерева и арестовала на шесть суток; затем против нее возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве и отправили под домашний арест. Дальше добавилось административное дело о повреждении зеленых насаждений; по нему Кузьминой был назначен штраф. Домашний арест Кузьминой неоднократно продлевался, несмотря на многочисленные жалобы ее адвокатов.

В пятницу утром полицейские принудительно доставили Кузьмину в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. По словам полицейских, они выполняли "следственное действие", которое не требует санкции суда. Мать и адвокат Кузьминой намерены подать заявление в полицию за взломанную в квартире дверь.

Как пишет "ОВД-Инфо", 23 июня суд удовлетворил ходатайство следствия о том, чтобы отправить активистку на экспертизу в психиатрическую больницу. Адвокат Катерина Тертухина подчеркнула, что на обжалование постановления суда дается 10 дней - срок истекает 4 июля.