Экологи хотят провести референдумы в восьми регионах России

Активисты общественного экологического движения "Нам здесь жить" хотят организовать 11 референдумов по экологическим проблемам в восьми регионах России. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В большинстве из них активисты уже подали документы в местные избиркомы на проведение всенародных опросов по конкретным региональным или городским проблемам охраны окружающей среды. Однако пока добиться регистрации инициативной группы не удалось нигде.

Один из координаторов движения Дмитрий Кочанов считает, что "все или почти все" референдумы "завернут" в избиркоме или в местном парламенте, но называет плебесциты способом заявить о проблеме.

По его словам, практика успешных экологических референдумов в России существует, но инициаторами выступает власть. В данном случае движение "Нам здесь жить" координирует местный протест и помогает ему юридически, чтобы власть не перехватила инициативу с помощью лояльных "зелёных", отмечает эксперт. А нелояльных сейчас просто нет, уточняет он.

Больше всего вопросов экозащитники хотят обсудить в Подмосковье: там выступают против строительства мусорного полигона в Поварово, за закрытие и рекультивацию полигонов в Серпухове и Клину, за запрет взлетов и посадок самолетов над жилыми домами в Лобне, Сходне и Солнечногорске. Против строительства мусорного полигона также пытаются провести референдум в Калужской области, а в Татарстане - за остановку мусоросжигательного завода, в Астраханской области - против создания газохимического комплекса. Московские активисты протестуют против возможной застройки Битцевского леса. В Волгограде хотят пересмотреть проект строительства дороги через Волго-Ахтубинскую пойму, на территории которой расположены природные парки и заповедники. Пойма находится под защитой ЮНЕСКО. В Кузбассе пытаются провести референдум за принятие закона об охране окружающей среды, а в Санкт-Петербурге — в защиту берегов Финского залива.

Движение "Нам здесь жить" было создано в 2019 году активистами из Коми и Архангельской области, которые до этого выступали против создания мусорного полигона вблизи станции Шиес. С ним объединились представители десятка региональных экологических организаций.