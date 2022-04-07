Война и топливо. Разные подходы Европы и Москвы к поставкам российского газа

С начала апреля вступил в силу указ Владимира Путина, запрещающий "Газпрому" принимать оплату за газ, который поставляется в "недружественные" страны, в любой валюте, кроме российских рублей. В этот же день страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – заявили о намерениях прекратить закупки российского газа. Готовы ли другие европейские страны отказаться от поставок энергоресурсов из России?

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис официально объявил, что его страна с апреля полностью отказалась от поставок и возобновлять их не намерена. Власти Латвии и Эстонии пока официальных заявлений на этот счет не делали, однако глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс сообщил, что с начала апреля все страны Балтии не получают газ из России.

"Газпром" больше не может считаться надежным поставщиком

Барисс также высказался за скорейшее строительство второго терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) – в дополнение к действующему в литовской Клайпеде. По его словам, указ Путина о переводе оплаты российского газа на рубли стал для стран Балтии сигналом, что "Газпром" больше не может считаться надежным поставщиком и закупки у него надо свести к минимуму.

Остальные европейские потребители пока полностью отказаться от российского трубопроводного газа не готовы, но и переходить на оплату в рублях тоже в большинстве своем не хотят. Справедливости ради стоит отметить, что разработанная по поручению Путина схема оплаты и не требует от европейских потребителей самостоятельно покупать рубли и платить ими "Газпрому". Им предлагается открыть мультивалютные счета в Газпромбанке, перечислять туда евро или доллары. А уж Газпромбанк сам их будет конвертировать и переводить "Газпрому" причитающиеся тому суммы в рублях.

Путин четко дал понять, что от своей схемы не отступится

По сути, камнем преткновения стал попавший под международные санкции Газпромбанк. Либо для него надо делать исключение из наложенных ограничений в части, которая относится к переводам валюты в качестве оплаты за газ, либо искать возможность обойтись без российского газа. Путин четко дал понять, что от своей схемы не отступится, и если "недружественные" страны будут упорствовать, поставки прекратятся.

При этом понятно, что главной целью российской схемы является не столько вывод из-под санкций Газпромбанка, сколько желание контролировать процесс обмена валюты на рубли. Евро или доллары должны быть проданы на Московской бирже, и получить их должны российские покупатели-банки или компании-импортеры. Пока наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития событий выглядит компромиссный вариант с банком-посредником, который поможет всем "сохранить лицо" – европейцам платить в евро, а "Газпрому" получать эквивалент в рублях.

Однако не исключено и совсем другое развитие событий. По информации немецкой газеты Handelsblatt, министерство экономики Германии прорабатывает сценарий национализации собственности "Газпрома" на территории страны в случае прекращения российских поставок. На следующий день после публикации этой информации "Газпром" объявил о "прекращении участия" в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах.

Сделано это все было для того, чтобы избежать национализации

Российская газовая монополия формально утратила контроль над крупнейшей в Европе сетью подземных газовых хранилищ, а также над своими торговым и дистрибьюторским подразделениями. Кто получил контроль над Gazprom Germania GmbH – компанией, оборот которой в 2020 году составил 13 миллиардов евро, – не сообщается. Нет пока никакой информации и о том, на каких условиях "Газпром" продал (или передал) контроль над своим немецким подразделением. Согласно официальной версии, сделано это было для того, чтобы избежать национализации.

Однако такая версия выглядит не слишком убедительно. Если власти Германии решат, что энергетическая безопасность страны требует национализации подземных газовых хранилищ, никакие наспех выстроенные схемы их не остановят. Так что не исключено, что формальный отказ от контроля над немецким подразделением – это часть газпромовского "плана Б". Если Gazprom Germania или ее новый владелец станет независимым посредником между российской компанией и европейскими покупателями, никто не помешает этому посреднику ни получать евро, ни платить рублями. Хотя проблему санкций против Газпромбанка даже эта схема не отменяет.

Москва играет в сиюминутные схемы

Вся эта ситуация показывает, насколько по-разному относятся к развязанной Путиным войне в Кремле и в европейских столицах. Страны Балтии, Германия, Польша прилагают усилия, чтобы как можно быстрее отказаться от российских углеводородов. Москва же играет в сиюминутные схемы. В окружении Путина, видимо, почему-то уверены, что международные санкции – это "временные трудности", которые исчезнут вскоре после прекращения боевых действий. Там считают, что без российских углеводородов и другого сырья Европа погрузится в хаос, а значит, для возобновления поставок будет готова обо всем забыть, когда "спецоперация" будет завершена.

Но для европейцев окончательное превращение России в страну-изгоя – скорее вопрос времени, которое необходимо, чтобы избавиться от энергетической зависимости от Москвы.

Цель этих переговоров – выиграть необходимое время

Уже совершенное российскими войсками в Украине не оставляет никакой возможности для нормализации отношений с действующей российской властью. Это не значит, что никакие переговоры с Кремлем невозможны. Но цель этих переговоров со стороны Европы на данный момент выглядит так: выиграть необходимое время, минимизировать неизбежный экономический ущерб, остановить развитие гуманитарной катастрофы и по возможности предотвратить новые преступления.