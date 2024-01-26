Экономист Сергей Гуриев стал деканом Лондонской школы бизнеса

Российский экономист Сергей Гуриев назначен деканом Лондонской школы бизнеса. Это одно из наиболее престижных учебных заведений мира в области экономики и финансов. Гуриев был видным экономистом в России, которую покинул после преследований, связанных с делом ЮКОСа и с его критикой экономической политики Кремля.

Сергей Гуриев с 2004 года возглавлял Российскую школу экономики. Выступая в 2012 году экспертом во втором уголовном деле основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, он поставил под сомнение вину бизнесменов и законность вынесенного им приговора. После этого у Гуриева прошли обыски, учёного неоднократно вызывали на допросы в Следственный комитет.

В 2013 году он переехал во Францию, заявив, что опасается за свою свободу и за возможность полноценно работать в России. В Париже Гуриев занял должность профессора университета Sciences Po. В 2016-2019 годах он был ведущим экономистом Всемирного банка реконструкции и развития. Также он публикует колонки в международной прессе, где высказывает своё мнение об экономической политике России и её влиянии на мировой экономический процесс. Гуриев неоднократно был гостем Радио Свобода.

В 2023 году Минюст России внёс Гуриева в реестр так называемых иностранных агентов.