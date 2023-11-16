Санкции против россиян? В блогах обсуждают Гуриева и Алексашенко

В соцсетях множатся возмущенные посты, в которых российских экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко обвиняют в разработке санкций, осложнивших жизнь не столько кремлевским функционерам, сколько обычным россиянам.

Скандал разгорелся после публикации издания SVTV News, которая начинается со слов "Стали известны имена архитекторов санкций против России". Издание, за которым стоит оппозиционный политик Михаил Светов, опубликовало длинный список мер, в разработке которых, как утверждается, принимали участие Алексашенко и Гуриев.

Михаил Светов

Теперь мы знаем, почему либералы так бесятся, когда их спрашивают про блокировки счетов и другие санкции, которые ударяют по людям, а не Путину. Потому что либералы не просто выдумывают эти санкции, но и требуют ещё больше жести.

Ограничительные меры, перечисленные в публикации SVTV News, ударили в первую очередь по релокантам, пишет другой правый политик - Роман Юнеман.

Какими бы ни были предложенные санкции, против режима они в итоге не сработали, считает публицист Михаил Пожарский:

Простые россияне не ездили в турпоездки в Европу (у большинства и загранпаспорта-то нет), никогда не владели ни ценными бумагами ни криптовалютой, не пользовались западными сервисами. От того, что Макдак у нас стал Вкусноточкой никто особо не расстроился. Поэтому тут такое: "не жили хорошо - нечего начинать". А со вторичными последствиями этого всего пока неплохо справляется наш Рейхсбанк с фройлейн Набиуллиной во главе. Кто действительно пострадал, так это прослойка европеизированной публики. По ним ударили визабаны, финансовые санкции и т.д. Значительная часть этой прослойки теперь в эмиграции. Поэтому эмигрантский твиттер и воет белугой от таких новостей. Но тут понятно почему людям это кажется предательством: они были самые оппозиционные, но по ним же этими санкциям в итоге и долбанули.

Но в этом собственно и прикол: все эти бумаженции - попросту расписка в полной профнепригодности. Я полагаю, что в будущем нам предстоит еще оценить как все эти самые бессмысленные санкции, вроде отключения карт и криптобирж, не просто не ударили по путинскому режиму, а помогли ему выжить. Ну, а что? Это все лишь затруднило бегство людей и отток капиталов из РФ. Путину по сути на блюдечке принесли ту самую национализацию элит, к которой он стремился. Санкции оказались неспособны докопаться до кощеевой иглы нефтегаза, но смогли неплохо порушить альтернативные источники доходов. В результате зависимость экономики от нефтегаза усилилась, зависимость общества от государства усилилась. Удивительно, да?

Интересно, что в докладах пытаются это как-то осмыслить: мол, почему плохо работает? И приходят к выводу, что надо просто усилить, углубить и все такое. Больше санкций для бога санкций! Ударим вторичными санкциями по странам и корпорациям, которые позволяют РФ обходить первичные! Если провалится и это, то надо видимо будет требовать третичных. И вот тот же Гуриев, либеральный экономист, соавтор книжки про устройство автократий. И вроде бы должен человек понимать, что политика интервенций и регуляций далеко не всегда работает так как задумано (чаще нет), должен понимать, как устроена эта вся пирамида авторитарной власти. Но нет, сидит и подписывает бумажки о том, как уход Макдоналдса и визабаны должны обрушить кровавый режим. Посидеть и подумать: может с этим подходом к санкциями вообще что-то фундаментально не так? Нет, не наш путь. И это беда, конечно. С такими оппонентами Путин еще 100500 лет просидит.

Многие комментаторы тем временем иронизируют над теми, кто затеял охоту на ведьм в рядах оппозиции, и напоминают, что общие враги - не там.

Дмитрий Глуховский

Участие российских экономистов в разработке санкций против путинского режима было совершенно необходимо. Без них санкции могли оказаться еще менее эффективными и еще более поражающими в правах обычных россиян. Гуриев и Алексашенко - отважные люди, которые знают, что за участие в разработке санкций им может грозить физическая расправа даже в эмиграции.

Волна, которую поднимают сейчас в Твиттере разные как будто бы независимые блогеры и политики, пытаясь натравить на этих экономистов свою паству - в лучшем случае популистская, а в худшем - инспируется властью и обслуживает ее интересы.

Цель - дискредитация эмиграции как центра выработки смыслов и образов будущего, альтернативных кремлевскому мракобесному и людоедскому курсу.

iikagen

я простой плохой русский без ВНЖ, который несмотря на страшные ужасные санкции открыл больше полдюжины карт зарубежных банков и финтехов было ужасно тяжело - Гуриев хватал меня за руки, Алексашенко отбирал карточки, злой Милов кусал меня за ногу, но мы победили... уважаемые "защитники прав русских" - перестаньте нести бред и раздувать малосущественные проблемы. главная проблема сидит в Кремле, признайте это хотя бы себе

Среди тех, кто выступает в защиту экономистов - не только сотрудники ФБК, но и обычно полемизирующий с ними Максим Кац.

Иван Жданов

Сергей Маратович Гуриев является примером настоящего учёного и мудреца нашего времени. Его опыт бесценен для научного сообщества и для всех нас. Совершенно понятно, почему он выбран мишенью для критики именно сейчас.

Максим Кац

Гуриев никакого отношения к запрету карточек не имеет, никогда это не продвигал, эту тему раздули на пустом месте примерно с такой же доказательной базой как обычно на телеке доказывают что мы агенты Госдепа

Для кремлевской пропаганды критические публикации о Гуриеве и Алексашенко стали настоящим подарком. Между тем с участием российских экономистов в разработке санкционных мер все не так просто, пишут те, кто попытался разобраться в этой истории.

Тихон Дзядко

Прокремлевские (и не только) каналы публикуют новость: экономист Сергей Гуриев выступает за то, чтобы запретить выдачу во всех европейских странах россиянам туристических шенгенских виз, как это сделали страны Балтии. Дескать, вот же лицемер: в эфирах и интервью утверждает, что поддерживает выступающих против войны россиян, а на деле хочет всем без разбора закрыть въезд в Европу.

Но это фейк. Дело в том, что на сайте Стэнфордского университета, как сообщает нам прокремлевский Brief, опубликован план рабочей группы по санкциям против России: там и правда есть пункт про шенгенские визы, только вот фамилии Гуриева нет. А фамилия его стоит под другим планом, где ни слова о визах: там речь идет о санкциях против путинских друзей и компаний.

В комментарии "Медузе" Сергей Гуриев подтвердил, что под некоторыми из документов, упомянутых в публикации SVTV, он не подписывался. Кроме того, экономист опубликовал в Твиттере длинный тред с разъяснениями.

Сергей Гуриев

Международная рабочая группа по санкциям против России была создана сразу после полномасштабного вторжения 24.02.2022 г. по инициативе Майкла Макфола, директора Института международных отношений Стэнфордского университета. Первое заседание состоялось в марте 2022 года.

Первый доклад был выпущен в апреле 2022 года.

Состав группы и принципы ее работы являются публичной информацией.

Работа в группе не оплачивается. Члены группы принимают участие в ее работе в личном качестве.

Группа не зависит от правительственных или неправительственных организаций. Результаты работы группы публикуются на ее сайте.

Группа выпустила 15 докладов и несколько заявлений. Как указано на сайте, участники группы не отвечают за те документы, которые они не подписывают.

В частности, многие приписываемые мне точки зрения относятся к докладам, которые я не подписывал. К сожалению, из-за недостатка времени я не успевал вовремя принимать участие в подготовке и обсуждении большинства докладов, поэтому моя подпись под ними не стоит.

Я участвовал в подготовке докладов 1, 2, 3, 4, и 14. Я готов ответить на конкретные вопросы по этим докладам. В этих докладах речь идет о технологических санкциях против экспорта в Россию товаров военного или двойного назначения, нефтяных санкциях и финансовых санкциях.

Эти санкции направлены на снижение возможностей путинского ВПК, ограничение доходов российского бюджета и возможностей российских банков для обхода технологических санкций. Я всегда поддерживал такие санкции и продолжаю их поддерживать.

Я хорошо понимаю, что пока путинский режим находится у власти, он будет стараться перекладывать бремя санкций на простых россиян. Но эта вина не западной коалиции, которая стремится остановить войну, а Путина, который взял российский народ в заложники.

Я продолжаю свою работу в группе, в частности, я принимал участие в подготовке очень важного доклада №14 об энергетических санкциях (сентябрь 2023)

Впрочем, последний доклад (№15, о конфискации российских активов) вышел без моего участия.

Но государственный маховик уже завертелся. Депутат Василий Пискарев, глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, потребовал, чтобы прокуратура проверила действия Гуриева и Алексашенко и выяснила, нет ли в них государственной измены.

Требование Пискарева поддержал хор провластных телеграм-каналов.

Сергей Мардан

Почему факт участия Гуриева и Алексашенко изначально не привлек внимания Генпрокуратуры и Следкома - большой вопрос.

Не нужно быть квалифицированным юристом, чтобы найти здесь состав преступления, который описывается статьей 275 УК РФ (Госизмена).

Темник

Вообще-то действия упомянутых лиц формально подпадают под действие соответствующей статьи 275 УК РФ. Конкретно, в части «оказание консультационной или иной помощи иностранному государству, организации или их представителям в деятельности направленной против безопасности Российской Федерации».

Санкции декларируются своими создателями как способ добиться поражения России на поле боя. Ограничивают импорт в РФ продукции высоких технологий, необходимых в том числе для разработки и создания современного вооружения. Так что на статью господа Гуриев и Алексашенко по всей видимости наработали. Осталось дождаться решения Генпрокуратуры.

Дела о госизмене станут логичным исходом этой медийной кампании, с горечью констатирует оппозиционный политолог Федор Крашенинников:

Можно поздравить героических борцов с Гуриевым и Алексашенко, поборолись за права простых россиян. Справедливость торжествует