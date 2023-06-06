"Экоцид". Эксперты – о последствиях разрушения Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня в Херсонской области Украины после разрушения плотины Каховской ГЭС в Днепр хлынули тонны воды из Каховского водохранилища. Из районов затопления эвакуиируют местное население. Российские власти, которые контролируют плотину, говорят, что ее не восстановить. Стороны военного конфликта обвиняют в случившемся друг друга: по одной версии плотину, которая находится под контролем России, взорвали, по другой – причиной аварии стали предыдущие повреждения. Эксперты говорят о возможных масштабных экологических, энергетических и гуманитарных последствиях разрушения плотины и напоминают, что на берегу Каховского водохранилища находится Запорожская АЭС, реакторы которой охлаждаются водой из Днепра.

Оперативное командование группировки украинских войск "Юг" на своей странице в фейсбуке утверждает, что Каховскую ГЭС взорвали российские военные. Советник главы офиса президента Украины Дарья Заривна заявила, что цель подрыва – попытка сорвать украинское контрнаступление.

Назначенный Россией глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что задвижки на плотине разрушены в результате ночных ударов со стороны Украины. На левом, занятом российскими военными берегу Днепра, в зоне подтопления оказалась сама Новая Каховка.

По словам Леонтьева, объект [ГЭС] не подлежит восстановлению. По данным подконтрольного российским властям информагентства ТАСС, на плотине Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролётов.

Выдвигается и версия о том, что плотина могла разрушиться сама, из-за предыдущих повреждений, полученных в ходе боевых действий за последний год и отсутствия должного обслуживания.

В МВД Украины объявили об эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра. В ведомстве предупредили, что под угрозой затопления села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепров на правом берегу Днепра и часть Херсона – остров Корабел.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны в связи случившимся. Об угрозе подрыва плотины Зеленский говорил еще в октябре 2022 года. Москва в ответ обвиняла Киев в подготовке атаки на объект. Тогда сообщалось, что произведён сброс воды из Каховского водохранилища для уменьшения площади затопления в случае возможного повреждения плотины.



На берегу водохранилища выше по течению Днепра находится Запорожская АЭС. Прорыв воды создает потенциальные риски для ЗАЭС из-за возможных проблем с водным охлаждением реакторов, однако в МАГАТЭ заявили, что непосредственной угрозы станции сейчас нет.

О последствиях разрушениях Каховской ГЭС радио Свобода рассказывает эксперт международной группы экологов и экоактивистов UWEC (Ukraine War Environmental Consequences Workgroup), объявленный в России иноагентом, эколог Евгений Симонов:

Весь этот мусор и отходы сносятся в воду и загрязняют низовья реки и лиман

– Экологические последствия будут зависеть от того, насколько сильно разрушена плотина. Мы, к сожалению, пока не знаем, насколько глубок провал, образовавшийся во время взрыва, какой объем воды проходит через плотину за единицу времени и сколько всего ее может вытечь. В принципе, понятно, что образовавшая от прорыва волна перемещается вниз по течению, затопляет прибрежные территории, собирает с них разнообразные брошенные загрязняющие вещества военного, хозяйственного или бытового происхождения. Весь этот мусор и отходы сносятся в воду и загрязняют низовья реки и лиман. Понятно, что волна в значительной степени увеличивает эрозию берегов, что может повлиять на затапливаемый ею сейчас Нижнеднепровский национальный парк. Насколько это будет критично для парка, мы узнаем после того, как он выйдет из-под воды. Естественно, массово гибнут животные, которые не успели убежать от наступающей воды. Мы видели уже съемки спасшихся животных, в частности бобра на улицах Херсона.

Что касается территорий выше по течению, там все тоже будет зависеть от того, насколько будет спущено водохранилище. Нам обещают, что мы начнем понимать эти последствия дня через четыре. Наверное, самое интересное в том, что оголится дно, на котором лежит большое количество накопленных за десятилетия наносов. Эти наносы из ила, высыхая, они будут образовывать, пыль, и эта пыль будет разносится ветрами.



– Это опасно для людей?

Пыльные бури от ила - большая проблема для качества жизни

– Конечно, это очень плохо. Весь северный Китай страдает от пыльных бурь, которые идут из внутренней Монголии, и это большая проблема для качества жизни. А здесь это еще усугубляется тем, что эта пыль будет образовываться из илов, которые содержат, наверное, большое количество загрязнений от промышленных предприятий Украины, находящихся выше по течению. В частности, тяжелых металлов и других токсичных соединений. Большинство промышленности находится выше по течению от этого водохранилища. Соответственно, это будет усугублять токсичность этой пыли.



– Существуют ли риски для Запорожской АЭС?

Риски для Запорожской ГЭС сильно отложены

– Мне кажется, что риски для Запорожской АЭС сильно отложены. Потому что охлаждение АЭС идет не из самого водохранилища, а из пруда-охладителя огромного объема. В нем 40 миллионов кубических метров воды, и он отгорожен от водохранилища большим непроницаемым валом. Он пополняется из водохранилища по мере надобности, но сам он рассчитан на многие месяцы эксплуатации. А АЭС, как мы помним, сейчас фактически не производит электричество и находится в спящем режиме. То есть для охлаждения нужно в десятки, а может быть, в сотни раз меньше воды, чем в работающем режиме. Соответственно, даже если водохранилище сольется, останется пруд-охладитель, и его хватит довольно надолго. Хотя в долгосрочном плане проблему как-то придется решать, все это перестраивать. Но это через месяцы. А вот если взорвут еще и пруд-охладитель, тогда проблему нужно будет решать срочно.



– Что вы думаете о гуманитарных последствиях разрушения плотины ГЭС?

Самые большие риски - на оккупированном левом берегу

– Я думаю, что самые большие риски сейчас на оккупированном левом берегу, он находится ниже и больше заселен. В нем, скорее всего, меньше отработаны и хуже организованы эвакуационные механизмы, ощущение, что там меньше взаимное доверие [между властями и населением]. Непонятно, сколько людей там осталось. Вообще, там должно быть гораздо больше людей, чем на правом берегу, потому что там широкая территория с большими населенными пунктами, там целые районы. Поэтому в обстановка в районе Олешков, Голой Пристани и особенно в районе дач и выселок, которых там полно, может быть критической. Опять же: мы не знаем, как высоко там поднялась вода. Если на метр – то это гораздо меньшая проблема, а если на четыре – то это катастрофическая проблема, и этого мы не знаем пока, мы это узнаем завтра.

Водохранилище обмелеет, затопление коснется 80 населенных пунктов, оккупированный Крым останется без воды. Об этом в интервью украинской службе Радио Свобода рассказал директор Института водных проблем и мелиорации Национальной Академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк. По его словам, наиболее серьезные последствия разрушения плотины Каховской ГЭС будут в населенных пунктах, сейчас находящихся под оккупацией и контролируемых Россией. В некоторых из них будет наблюдаться частичное затопление. Каховская ГЭС также отвечает за подачу воды в Северо-Крымский канал (оросительно-обводнительный канал, построенный в 1970-х годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма – прим. РС), поэтому жители аннексированного Россией Крыма отныне не смогут получать воду из Днепра.

– Сейчас уже понятно, о каких масштабах разрушений идет речь? На какие территории может разлиться вода?

Последствия крайне негативные

– Мы уже сейчас можем говорить о масштабах, оценивать последствия и, к сожалению, они крайне негативные. Мы заранее знали о том, какие меры необходимо принять, если такое случится, но, к сожалению, мы очень долго готовились, а все произошло неожиданно. Если говорить о последствиях, то они будут для всей Украины – как в отраслевом развитии, так в общем в экономике страны, населения. Нужно понимать, что две трети экономики Украины привязаны к каскаду днепровских водохранилищ, есть и переброска стока в маловодные регионы, где жители получают питьевую воду таким образом, есть и водные отрасли экономики, привязанные к днепровской воде. Необходимо минимизировать последствия для тех жителей страны, жизнь которых зависит от работы Каховского водохранилища.

–"Укргидроэнерго" сообщает о полном разрушении ГЭС. Представитель оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что плотина частично повреждена. Каковы ваши данные о разрушении ГЭС?

Необходимо минимизировать риски и убытки для всех отраслей экономики

– Пока мы можем оценивать уровень разрушений только по видео, которые у нас есть. Доступа на место у нас сейчас нет. Действительно, плотина разрушена, мы можем оценить и какой объем воды в секунду проходит сейчас в районе повреждения. Речь идет о том, что за 3–4 дня водохранилище обмелеет – имеется в виду его полезный объем, но возможно водохранилище опорожнится и на больший объем. Это новые вызовы и угрозы, проблемы не только в Херсоне, но в первую очередь в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, и в остальных частях Украины. Мы уже сейчас должны думать, как восстановить греблю и работу ГЭС, разрушенную россиянами, как получить туда доступ, попытаться хотя бы на время остановить спуск водохранилища для того, чтобы стабилизировать его уровень. Это необходимо, чтобы минимизировать риски и убытки для всех отраслей экономики, привязанных к этому водохранилищу, в первую очередь это касается Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится на оккупированных Россией территориях. ЗАЭС не сможет использовать ресурсы Каховского водохранилища для охлаждения систем – и для этого необходимо принимать особые меры: бурить скважины и искать другие источники для охлаждения атомной электростанции, чтобы не допустить аварии. Для этого необходимо деоккупировать Новую Каховку. Потому что сегодня у нас на глазах произошла классическая гидродинамическая авария – высокая вероятность паводка, неконтролируемый спуск воды. Очевидно, что россияне готовились к этому, они форсировали уровень на два метра и сосредоточили большие объемы воды, которые сейчас добавляют дополнительно энергию – увеличивают высоту волны паводка и площадь затопления. К сожалению, в большей степени пострадает левый берег, который ниже правого. Там будут подтоплены и затоплены расположенные в низине населенные пункты, сельскохозяйственные объекты. Мы будем молиться, чтобы люди не пострадали – сейчас очень большая угроза жизни людей, проживающих вдоль побережья.

– Откуда в первую очередь будут эвакуировать людей, а также каким территориям в первую очередь грозит опасность оказаться в зоне затопления?

Местным жителям необходимо найти места выше уровня воды

– Местным жителям необходимо как можно скорее найти места, расположенные выше уровня воды, и оставаться там, пока не приедут эвакуационные службы. Чем дальше от берега расположен населенный пункт – тем меньше риск оказаться снесенным водой. Самая большая опасность – для населенных пунктов, расположенных ниже Новой Каховки и до Херсона. Что касается правого берега, можно точно сказать, что там полное затопление населенным пунктам не грозит, в некоторых из них будет частичное затопление. Всего в зону риска попадают 80 поселений, большая часть из них – на левом берегу. До половины населенных пунктов, расположенных вблизи берега Днепра, находятся в зоне высокого риска подтопления.

– Сколько будет по времени продолжаться паводок? Дни, часы, недели?

Подтопление будет длиться несколько недель

– Процесс гидродинамического паводка, то есть разлива воды, будет происходить несколько дней, приблизительно 3-4 дня. Это время обмеления водохранилища, на протяжении этого процесса будет наблюдаться высокий уровень воды. Постепенно вода будет спадать. Подтопление будет длиться несколько недель, возможно месяц, потому что вода сойдет не так быстро, и последствия тоже не так быстро будут ликвидированы. Последствия для водохранилища будут намного более серьезными. Для того, чтобы заполнить его, понадобятся, к сожалению, годы.

– Что ждет в этой ситуации аннексированный Россией Крым? Правда ли, что после такого масштабного разрушения ГЭС полуостров останется без воды?

Работа главного сооружения Северо-Крымского канала полностью привязана к уровню воды в водохранилище

– Да, до тех пор, пока не будет такой же уровень воды, как до разрушения плотины ГЭС. Связано это с тем, что работа главного сооружения Северо-Крымского канала полностью привязана к уровню воды в водохранилище. Таким образом, когда водохранилище будет полностью спущено, поступление воды в Северо-Крымский канал будет невозможно. С другой стороны, оккупанты готовились к такому развитию событий и воспользовались возможностью в 2022 году: наполнили крымские водохранилища. Таким образом в этом году риски недостатка воды минимизированы, и жители Крыма водой обеспечены в этом году будут.

– Возможно ли в будущем восстановить работу Каховской ГЭС?

– Речь идет об огромных средствах, нужно будет построить новую ГЭС. Такого в Украине раньше не было. Речь идет о миллиардах евро, ведь потребуется более современное ее техническое оснащение, обращая внимание на современные достижения. Но это все нужно будет осуществить с нуля.



Кроме того, прорыв потенциально может оставить без воды аннексированный Россией Крым. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал возможную атаку на плотину "экоцидом" (такие же формулировки использовал сам президент Зеленский). "Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсонской области и в Крыму, возможно уничтожение части населенных пунктов и биосферы", – сказал Ермак.