Япония ввела санкции против Сбербанка, Альфа-банка и 398 россиян

Министерство иностранных дел Японии утвердило ранее объявленные санкции в отношении 398 россиян и 28 российских организаций в ответ на вторжение России в Украину.

В заявлении на сайте японского внешнеполитического ведомства, говорится, что эти меры вводятся "в целях поддержания мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия по обеспечению международного мира."

Среди тех, на кого распространяются японские санкции, 385 депутатов Госдумы России, а также Катерина Тихонова и Мария Воронцова, которых японский МИД называет "дочерьми президента РФ", и Мария Лаврова и Екатерина Винокурова, как "супруга и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова".

Под санкции также попали главком ВМФ России Николай Евменов, его заместитель вице-адмирал Владимир Касатонов, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, главкомы Сухопутных войск Олег Салюков, ВКС России Сергей Суровикин и командующий российскими ВВС Сергей Дронов. Санкции Токио также распространяются на первого заместителя командующего Черноморским флотом Сергея Пинчука, командующего войсками Южного военного округа Алексея Авдеева, его заместителя Рустама Мурадова и командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Андрея Сычева.

Кроме того, Япония ввела санкции в отношении 26 предприятий и двух российских банков - "Альфа-банка" и Сбербанка. Их активы будут заморожены, а транзакции с ними запрещены, начиная с 12 мая.

Япония запретила новые инвестиции в Россию. С 19 апреля вводится эмбарго на древесину из России, а также запрет на импорт машинного оборудования и алкоголя.

Ранее власти Японии вводили несколько пакетов санкций в отношении России в связи с войной в Украине. Под ограничения попали президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и другие российские чиновники и компании, а также резервы Банка России.