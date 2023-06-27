Экс-глава МЧС Кузбасса получил 10,5 лет по делу о пожаре в "Зимней вишне"

В Кемерове суд приговорил к десяти с половиной годам лишения свободы бывшего главу регионального МЧС Александра Мамонтова по делу о пожаре торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Бывший главный инспектор МЧС по пожарному надзору Григорий Терентьев получил восемь с половиной лет колонии.
Суд также обязал Мамонтова выплатить штраф 900 тысяч рублей, Терентьева - в 120 тысяч. Обоих лишили права занимать государственные должности на два года.
Александра Мамонтова и Григория Терентьева обвиняли по трем статьям - в растрате, халатности и в мошенничестве. По данным следствия, они знали о нарушениях противопожарной безопасности в "Зимней вишне, но "не приняли меры для проведения проверки". В том числе из-за халатности бывшего главы МЧС и госинспектора, по мнению следователей, система пожаротушения оказалась сломана, а аварийные выходы закрыты.
Мамонтов все обвинения отвергал. Ранее прокуратура запросила для него 14 лет лишения свободы, для Терентьева — десять.
Родственники погибших в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" подали гражданские иски на 42 миллиона рублей к МЧС России, а также Мамонтову и Терентьеву.
- 25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел крупный пожар. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара были возбуждены пять уголовных дел в отношении 15 человек: сотрудников МЧС, чиновников и работников торгового центра.
- Следствия пришло к выводу, что в день пожара в ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности. Кроме того, аварийные выходы из "Зимней вишни" оказались заперты.
- В октябре 2022 года Центральный суд Кемерова приговорил совладельца сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным в даче взятки в особо крупном размере бывшему директору регионального управления Госстройнадзора Танзиле Комковой. По версии следствия, это позволило предпринимателю реконструировать здание "Зимней вишни", где ранее находилась кондитерская фабрика, без соответствующего разрешения и не устанавливать предусмотренные проектом автоматические системы пожаротушения на всех этажах.
- В декабре 2021 года суд признал Танзилю Комкову виновной в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима.
- Также в 2021 суд признал виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью детей, и нарушении требований пожарной безопасности Юлию Богданову - экс-гендиректор компании-собственника "Зимней вишни", а также управляющую и технического директора ТРЦ Надежду Судденок и Георгия Соболева. Они получили 14, 13 и 11 лет лишения свободы соответственно. Руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, и его подчиненный Александр Никитин получили 6,5 и 5,5 лет лишения свободы по обвинению в нарушении требований пожарной безопасности. Охранник "Зимней вишни" Сергей Артюшин получил 8 лет колонии за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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