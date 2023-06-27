Экс-глава МЧС Кузбасса получил 10,5 лет по делу о пожаре в "Зимней вишне"

В Кемерове суд приговорил к десяти с половиной годам лишения свободы бывшего главу регионального МЧС Александра Мамонтова по делу о пожаре торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Бывший главный инспектор МЧС по пожарному надзору Григорий Терентьев получил восемь с половиной лет колонии.

Суд также обязал Мамонтова выплатить штраф 900 тысяч рублей, Терентьева - в 120 тысяч. Обоих лишили права занимать государственные должности на два года.

Александра Мамонтова и Григория Терентьева обвиняли по трем статьям - в растрате, халатности и в мошенничестве. По данным следствия, они знали о нарушениях противопожарной безопасности в "Зимней вишне, но "не приняли меры для проведения проверки". В том числе из-за халатности бывшего главы МЧС и госинспектора, по мнению следователей, система пожаротушения оказалась сломана, а аварийные выходы закрыты.

Мамонтов все обвинения отвергал. Ранее прокуратура запросила для него 14 лет лишения свободы, для Терентьева — десять.

Родственники погибших в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" подали гражданские иски на 42 миллиона рублей к МЧС России, а также Мамонтову и Терентьеву.