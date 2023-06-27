Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Экс-глава МЧС Кузбасса получил 10,5 лет по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Александр Мамонтов

В Кемерове суд приговорил к десяти с половиной годам лишения свободы бывшего главу регионального МЧС Александра Мамонтова по делу о пожаре торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Бывший главный инспектор МЧС по пожарному надзору Григорий Терентьев получил восемь с половиной лет колонии.

Суд также обязал Мамонтова выплатить штраф 900 тысяч рублей, Терентьева - в 120 тысяч. Обоих лишили права занимать государственные должности на два года.

Александра Мамонтова и Григория Терентьева обвиняли по трем статьям - в растрате, халатности и в мошенничестве. По данным следствия, они знали о нарушениях противопожарной безопасности в "Зимней вишне, но "не приняли меры для проведения проверки". В том числе из-за халатности бывшего главы МЧС и госинспектора, по мнению следователей, система пожаротушения оказалась сломана, а аварийные выходы закрыты.

Мамонтов все обвинения отвергал. Ранее прокуратура запросила для него 14 лет лишения свободы, для Терентьева — десять.

Родственники погибших в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" подали гражданские иски на 42 миллиона рублей к МЧС России, а также Мамонтову и Терентьеву.

  • 25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел крупный пожар. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара были возбуждены пять уголовных дел в отношении 15 человек: сотрудников МЧС, чиновников и работников торгового центра.
  • Следствия пришло к выводу, что в день пожара в ТРЦ не работала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности. Кроме того, аварийные выходы из "Зимней вишни" оказались заперты.
  • В октябре 2022 года Центральный суд Кемерова приговорил совладельца сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима. Его признали виновным в даче взятки в особо крупном размере бывшему директору регионального управления Госстройнадзора Танзиле Комковой. По версии следствия, это позволило предпринимателю реконструировать здание "Зимней вишни", где ранее находилась кондитерская фабрика, без соответствующего разрешения и не устанавливать предусмотренные проектом автоматические системы пожаротушения на всех этажах.
  • В декабре 2021 года суд признал Танзилю Комкову виновной в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима.
  • Также в 2021 суд признал виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью детей, и нарушении требований пожарной безопасности Юлию Богданову - экс-гендиректор компании-собственника "Зимней вишни", а также управляющую и технического директора ТРЦ Надежду Судденок и Георгия Соболева. Они получили 14, 13 и 11 лет лишения свободы соответственно. Руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, и его подчиненный Александр Никитин получили 6,5 и 5,5 лет лишения свободы по обвинению в нарушении требований пожарной безопасности. Охранник "Зимней вишни" Сергей Артюшин получил 8 лет колонии за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

ЧВК "Вагнер" идёт на Москву
Embed
ЧВК "Вагнер" идёт на Москву

No media source currently available

0:00 0:09:26 0:00

ЧВК "Вагнер" идёт на Москву

Путин назвал это изменой


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG